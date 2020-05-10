Барецкий призвал Бузову присмотреться к хитрому Манукяну, который плохо на нее влияет

Шоумен Стас Барецкий призвал телеведущую и певицу Ольгу Бузову внимательнее присмотреться к своему избраннику — Давиду Манукяну. По его мнению, блогер использует девушку ради собственного пиара, заставляя делать такие «трешовые вещи», как возмутившие россиян видео и фотосессия в гимнастерке.

Речь идет о видео и фотосессии, которые Ольга Бузова выложила 9 мая в своем Instagram. На них самая успешная выпускница «Дома-2» предстала в военной форме времен Великой Отечественной войны, при этом с очень ярким, даже вызывающим макияжем. В таком виде Бузова снялась в клипе на кавер песни «Журавли». В нем появляется и ее возлюбленный.

«Кощунство какое-то, — отреагировали ее подписчики в соцсети, коих насчитывается свыше 21 миллиона. — Девочки жизнь свою отдали и макияжа не знали! А тут красуется на скорбном фоне! Стыдно!»

Шоумен и музыкант Стас Барецкий не стал присоединяться к всеобщей волне осуждения, но заметил, что Ольга Бузова стала выкладывать в Instagram весьма сомнительный и спорный контент с тех пор, как связалась с блогером Давидом Манукяном.

«Да, эти фотографии в военной форме с вечерним макияжем неудачные, непрофессиональные. Но я не думаю, что Ольга оскорбила чью-то память, так сфотографировавшись. Она сейчас просто не очень понимает, что делает. Этот Манукян плохо на нее влияет. Он заставляет ее заниматься какими-то трешовыми, хайповыми вещами ради собственного пиара. Бузовой на самом деле это все не нужно, ей это все мешает, у нее и так есть слава и популярность, но она, к сожалению, ведется на идеи своего бойфренда», — заметил Барецкий в комментарии Федеральному агентству новостей.

Он подчеркнул, что уважает Бузову, потому что они оба из Петербурга.

«А таких манукянов у меня возле дома целый рынок. Армяне очень хитрые. Я, конечно, не хочу никого обижать. Но пусть Ольга повнимательнее посмотрит на своего бойфренда. Так ли искренне он к ней относится, как ей кажется? Зачем он заставляет ее нырять в ванну с лапшой и совершать прочие глупости, за которые ее потом ругают в Интернете?» — добавил Стас Барецкий.

За фотосессию в советской форме на Бузову и Манукяна ополчились не только их подписчики в соцсети, но и другие медийные персонажи. В частности, участница «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова