Военный летчик назвал выступления «Стрижей» и «Витязей» подарком россиянам на самоизоляции

Москва, 10 мая. Авиашоу с участием групп «Русские витязи», «Стрижи», «Беркуты» и «Соколы» в День Победы поддержало россиян, находящихся на самоизоляции, и помогло поднятию духа граждан. Об этом заявил заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» и заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

«Во-первых, это, конечно, было необычное и зрелищное мероприятие. Во-вторых, для поднятия духа людей, которые сейчас находятся в напряженной психологической обстановке, безусловно, это был подарок», — отметил эксперт, говоря о шоу, состоявшемся 9 мая в небе над подмосковной Кубинкой.

По словам Попова, полет истребителей позволил россиянам почувствовать единение и гордость за праздник и за всю страну. Также военный летчик подчеркнул, что организовать такое выступление очень сложно. Дополнительные трудности возникают во время групповых полетов, когда близость самолетов и скорость создают опасность. Эксперт сообщил, что в минувший День Победы истребители летели на высоте 300 метров со скоростью 500–600 километров в час.

«Такая подготовка требует особого внимания и точности пилотирования. Надо рассматривать групповой полет как один из сложнейших элементов вообще полета», — пояснил Владимир Попов в беседе с NationNews.

Как отметил летчик, подобные авиационные шоу в России отличаются тем, что фигуры пилотажа выполняются на реальных боевых самолетах, в то время, как в других странах выступают на учебно-боевых или тренировочных аппаратах. Также Попов рассказал, что в этом году он смог наблюдать и тренировочные полеты, и само шоу, но только из окна.

«Было очень зрелищно, когда группа на СУ-25 — это наши штурмовики — замыкала с подкрашенным газодинамическим потоком в цвета триколора российского флага. Мы знаем, что организовать эти полеты — очень сложная кухня. <…> Здесь нужна ювелирная точность, выдержка, глазомер!» — подытожил эксперт.

Напомним, в связи с распространением коронавируса в России отменили массовые мероприятия на День Победы. Масштабное празднование 75-летия Победы все же состоится, однако конкретную дату назвать пока нельзя, передает НСН.