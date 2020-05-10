Карантинная закупка. Таганский район (ЦАО Москвы). ФАН-ТВ

В ежедневном шоу «Карантинная закупка» корреспонденты ФАН проверяют полки продуктовых магазинов, чтобы отследить, где нерадивые торговцы спекулируют на эпидемии.

Сегодня мы отправимся в Таганский район столицы, воспетый поэтами разных эпох. Опустевшая площадь и знаменитый театр на Таганке: его афиши, были расклеены еще до начала эпидемии, а спектакли так и не увидели своего зрителя. Давайте же прогуляемся по местным магазинам.

Если и вы хотите узнать, каких товаров недостаточно или в избытке именно в вашем районе, принимайте участие в опросе ФАН: