Самонкин заявил, что забанивший фото Знамени Победы Facebook попался «на горячем»

Москва, 10 мая. Действия Facebook в отношении российского патриотического контента, приуроченного ко Дню Победы, абсолютно недопустимы и оскорбительны, поэтому платформу нужно привлечь к ответственности. Об этом заявил политолог Юрий Самонкин.

Он скептически отнесся к оправданию официального представителя Facebook, заявившего, что блокировка постов с фотографией Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» была случайной ошибкой в работе алгоритмов.

Ответ Facebook политолог назвал «профессиональной отмазкой» и напомнил, что сбои в отношении российского контента у западной соцсети возникают с подозрительной частотой.

«Мне кажется, это было сделано неспроста. Мы прекрасно видим тенденцию переписывания и фальсификации истории, регулярные блокировки Facebook патриотического и пророссийского контента. Разумеется, прозападный и пролиберальный контент, оскверняющий Россию, никто при этом не трогает. <...> Это в политике Facebook присутствует постоянно. Здесь они просто попались «на горячем», поэтому пришлось выкручиваться», — пояснил он в разговоре с корреспондентом «НьюИнформ».

Самонкин отметил, что действия соцсети явились не только прямым нарушением российского законодательства, но и оскорбили пользователей, которые хотели перенести праздник в онлайн-пространство в связи с ограничениями «живых» мероприятий в условиях пандемии.

Политолог также указал на то, что ряд западных стран буквально пытается «забыть» о том, какое государство действительно внесло весомый вклад в Победу. Поэтому россияне, которые трепетно хранят память о событиях военных лет, для них как «бельмо в глазу», считает он.

«Запад очень бесится с того, что мы до сих пор сохраняем память об исторических событиях, несмотря ни на что. Потому что они, в идеале, видят победителями себя, а Советский Союз почему-то не учитывают. Весь пролиберальный контент, который они публикуют, акцентирует внимание на победе Америки, а о восточном фронте, заслугах и больших потерях СССР умалчивает», — подчеркнул политолог.

Эксперт резюмировал, что подобные ситуации нельзя игнорировать, ведь подобные действия, особенно в День Победы, «абсолютно недопустимы и оскорбительны». По его мнению, на этот «вопиющий случай» необходимо обратить внимание Роскомнадзора, и привлечь Facebook к административной или хотя бы дисциплинарной ответственности.

Ранее действия Facebook осудил председатель комиссии по СМИ ОП РФ, президент ФЗНЦ Александр Малькевич. Он подчеркнул, что политика соцсети в части модерации не выдерживает никакой критики, и назвал работу компании Марка Цукерберга плевком в лицо России.

В ОНФ, комментируя очередной скандал с Facebook, заявили, что борьба «цивилизованного мира» против России и человеческих ценностей дошла до полного абсурда.