Странные ошибки автомата по имени штурмбанфюрер Facebook. Колонка Голоса Мордора

Крупнейшая мировая социальная сеть Facebook тоже отметила 9 Мая. По-своему. Вернее — даже не сама сеть, а некий ее «автомат», программный бот, который бдительно следит, чтобы никем не нарушались «нормы и правила сообщества».

Facebook имеет множество пользователей в России, наверняка миллионы, и разумеется, что на 9 Мая вся лента была заполнена поздравлениями с Днем Победы и различными тематическими картинками и историческими фотографиями. Одной из самых распространенных стала фотография водружения Красного знамени Победы над Рейхстагом. Знаменитая и легендарная фотография, в России знакомая уж точно всем. Фотография, ставшая символом окончания самой кровопролитной войны в истории человечества и героической Победы в ней советского народа.

И вот тут начались странности. Эту фотографию Facebook начал скрывать от пользователей, удалять, а то и банить за ее размещение. Сообщения о том, что происходит с фотографией в социальной сети, посыпались как из рога изобилия.

Многие не верили и решили проверить на себе. Результат оказался предсказуемым — удаление фото с предупреждением о «нарушениях норм сообщества», а то и отключение учетной записи вплоть до 30 дней. Такое продолжалось несколько часов. Народ негодовал в Twitter, писал в Facebook — сообщений было просто огромное количество.

Несколько часов Facebook вообще никак не реагировал на происходящее. Некоторые персонажи, которых мы знаем поименно, пытались оправдать действия Facebook тем, что на фото есть коммунистическая символика, а она якобы приравнена к нацистской. Разумеется, эти оправдания были абсолютной ложью, так как советская символика запрещена лишь в немногих лимитрофных странах — тех самых, которые во время Великой Отечественной активно помогали Рейху, в том числе и полновесными добровольческими дивизиями СС.

И вот спустя несколько часов Facebook разродился извинениями и объяснениями. Оказывается, все это было всего лишь ошибкой того самого «автомата», который следит за тем, чтобы пресловутые «нормы сообщества» не нарушались. Как этот самый «автомат» смог усмотреть нарушение этих самых норм в исторической фотографии, да еще в День Победы над нацисткой Германией — загадка.

Хотя, конечно же, никакая не загадка. Таких совпадений не бывает. То, что произошло в Facebook, — откровенный плевок во всех русскоязычных пользователей сети. Не только в России, но и по всему миру.

Надо быть очень наивным человеком или откровенным идиотом, чтобы поверить в некую «ошибку». Тем более, что про принципы модерирования сети Facebook и так многое известно. А они представляют из себя «вечный праздник непредвзятости и свободы слова».

Помнится, не так давно в одном из СМИ выходил прекрасный материал с откровениями одного из бывших сотрудников социальной сети, который досконально поведал о том, что там творится. «Ошибок» Facebook совершает уж слишком много. Баны обычных пользователей за посты, в которых нет совершенно никаких нарушений, странные алгоритмы, которые скрывают некоторые, не особо удобные, материалы, и уж, конечно же, настоящая война Facebook против некоторых российских СМИ патриотической направленности — РИА ФАН, «Ньюс-Фронт». Причем не только в русскоязычной, но и иноязычных версиях. «Ошибка» с этими СМИ имеет свои корни, и находятся они в некоем медиасообществе, полностью подконтрольном Джорджу Соросу.

Такой вот «автомат». Прямо какой-то искусственный интеллект, но уж со слишком ярко выраженной политической позицией. Потому что, например, в многочисленных пропитанных нацизмом и человеконенавистничеством постах с Украины Facebook никаких нарушений «норм сообщества» в упор не видит. Как и в подобных публикациях из прибалтийских государств. А еще Facebook очень благосклонен к российским «оппозиционерам», которым позволяется буквально все — от самых омерзительных оскорблений президента России до обещаний «развешивать ватников» на фонарных столбах. Это такая вот свобода слова.

Да! 9 мая Facebook умудрился заблокировать и поздравление президента Путина российскому народу с Днем Победы! И в этом тоже был виновен тот самый «автомат». Такое впечатление, что у этого «автомата» есть даже конкретное воинское звание, что-то типа штурмбанфюрер Facebook.

Как я уже написал, у Facebook в России огромная аудитория, многомиллионная. Россия для Facebook является очень важным и выгодным рынком. И удивительно, что этим рычагом совершенно не пользуются российские власти, которые могли бы, нет, должны осуществлять давление на эту социальную сеть. Для того, чтобы громкие заявления о «свободе слова» были не пустой болтовней, а модерирование осуществлялось более-менее справедливо.

Конечно, сейчас такое звучит почти что фантастикой, но под лежачий камень вода не течет. Да, Facebook — площадка иностранная, но тем не менее очень заинтересованная в России чисто коммерчески. А значит, давить нужно, чтобы администрация социальной сети соблюдала хотя бы минимальные приличия. И в первую очередь, чтобы были восстановлены аккаунты российских СМИ, которые были удалены исключительно из-за того, что их патриотическая позиция была очень не по нраву этому самому штурмбанфюреру Facebook.