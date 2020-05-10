Внучка Конева отреагировала на новый инцидент с памятником дедушке в Праге

Москва, 10 мая. Внучка маршала Советского Союза Ивана Конева Елена назвала «плевком» осквернение постамента монумента дедушке в Праге.

По словам женщины, очередной акт вандализма был совершен в ответ на возложение цветов чешским отделением «Ночных волков» к памятнику. Вандалы установили унитаз ночью накануне Дня Победы, указала Елена.

«Это был плевок во всех нас», — сказала она в интервью «Московскому комсомольцу».

В Чехии уже возбудили уголовное дело, и внучка советского маршала рассчитывает, что виновные будут наказаны.

Сейчас, по ее словам, на месте памятника Коневу установлен огромный его портрет, который «утопает в цветах».

«Еще там стоит могильный крест с надписью на чешском языке: «144 тысяч красноармейцев». Как известно, именно столько погибло за освобождении Чехословакии», — добавила она.

Напомним, злоумышленники установили 9 мая на постаменте памятника маршалу Коневу пенопластовый унитаз высотой около двух метров. МИД РФ осудил осквернение пьедестала памятника Коневу.

В апреле в чешской столице снесли памятник Коневу. В связи с этим СК РФ возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично. По словам инициатора демонтажа — старосты района Ондржея Коларжа — монумент разместят в создаваемом властями Музее памяти ХХ века.