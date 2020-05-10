Little Big готова представлять Россию на «Евровидении-2021»

Москва, 10 мая. Группа Little Big заявила о готовности представить Россию на смотре международного конкурса «Евровидение-2021». Об этом рассказали участники группы Илья Прусикин и Софья Таюрская.

«Если нас позовут, если еще раз дадут нам шанс поучаствовать в этом, это будет хорошо. Если нет, то мы ни в коем случае не обидимся, потому что этот конкурс делается не для победы и не для того, чтобы доказать себе что-то», — признались они в интервью блогеру NikkieTutorials.

Прусикин и Таюрская отметили, что в России очень много талантливых исполнителей, которым этот конкурс поможет раскрыться и показать себя миру. Они добавили, что даже поддержат решение отправить на конкурс других музыкантов.

Прусикин также рассказал о том, как группа отреагировала на отмену «Евровидения» в 2020 году из-за коронавируса.

«Мы как люди, выращенные поп-культурой, которые должны были участвовать в этом событии, были очень разочарованы. Это была прям обида», — признался он.

Ранее Little Big выпустила новый клип на композицию Hypnodancer, исполненную в стиле танцевальных хитов 1990-х годов. Видеоролик, опубликованный на официальном YouTube-канале коллектива, уже набрал около полумиллиона просмотров. По сюжету клипа, участники группы грабят казино с помощью танцев. Артисты демонстрируют замысловатые движения, гипнотизирующие боссов мафии.