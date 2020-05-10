Ветераны флота, пехоты и ВДВ почтили память советских солдат в Ленобласти. ФАН-ТВ

Во время Великой Отечественной войны через деревню Усть-Рудица проходил передний край обороны Ораниенбаумского плацдарма — поселение было почти стерто с лица земли.

На карте нашей необъятной страны есть много героических и памятных мест, у каждых из которых своя уникальная и часто трагическая судьба. Одна из таких точек — деревня Усть-Рудица в Ломоносовском районе Ленинградской области.

В 1753 в этой деревеньке Михаил Ломоносов устроил фабрику по производству стекла и разноцветной мозаики. Место он выбрал не случайно — окрестности со всех сторон были окружены водой и высокими земляными валами, защищавшими от ветра. А еще здесь обильно текла проточная вода с чистым речным песком, необходимым в производстве стекла. За 10 лет Ломоносов и его ученики создали 43 мозаичных портрета и картины, включая знаменитую «Полтавскую баталию» для Петропавловского собора.

Во время Великой Отечественной войны здесь проходил передний край обороны Ораниенбаумского плацдарма. С сентября 1941 по январь 1944 годов моряки-балтийцы из 5-й и 48-й бригад морской пехоты сдерживали немецкие войска группы «Север». Отсюда был нанесен один из ударов, прорвавших блокаду Ленинграда.

В память о подвиге героев-моряков в День Победы члены ветеранских организаций Петербурга и Ленобласти благоустроили бетонную стелу «Дальний рубеж» и установили памятную табличку.

На подготовку гранитной плиты ушло больше месяца, весит она несколько десятков килограмм, а высеченная надпись полностью дублирует деревянную табличку, которую установили неравнодушные еще в советское время.

«Это память народа. И если народы забывает, то он исчезает. Мы получили историческую память от представителей тех ветеранов, которые защищали Родину. И наша задача — эту историческую память передать будущему поколению. <…> Помнить историю, знать историю и передавать ее будущему поколению дальше. Без истории любой народ, любая страна, она умирает, перестает быть», — сказал Родион Эсмедляев, представитель содружества ветеранских организаций «За други своя».

«Держу в руках табличку, которая была сделана просто энтузиастами, здесь ничего не читается, но сам текст мы как раз продублировали и сделали его в толстом граните, чтобы память прожила, грубо говоря, вечность», — рассказал Сергей Смирнов, член федерации военно-прикладного спорта «Морской десант».

«Они [морские пехотинцы] воевали за Родину и Отечество. Что такое для нас Родина? Родина — это наша земля, на которой мы живем. А что такое Отечество? Отечество — это как раз они и есть: наши предки, наши деды, прадеды, пра-пра-прадеды, которые несли, передавали нам дух победителей, дух защитников своего Отечества, своей Родины, устои и традиции. Мы обязаны их чтить, блюсти и передавать их дальше, поэтому мы здесь», — считает Денис Панасевич, президент федерации военно-прикладного спорта «Морской десант».

В округе Усть-Рудицы установлены еще несколько валунов — до войны здесь находилось пять деревень, которые были полностью сожжены. К сожалению, время не сохранило надписей на камнях и хоть какой-то информации. Теперь в планах у общественников восстановить мемориалы и провести масштабные поисковые работы.