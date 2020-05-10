Демограф рассказал, когда станет видна реальная картина с коронавирусом в Европе

Москва, 10 мая. Специалист по смертности Института демографических исследований Владимир Школьников считает, что делать выводы о ситуации с коронавирусом в других странах на основе статистики не совсем корректно.

Демограф отметил, что более объективную информацию об эпидемии представляет показатель избыточной смертности.

«Берутся короткие интервалы времени и сравнивается то количество смертей, которое наблюдается сейчас, с ожидаемым по прошлому опыту количеством смертей за этот же период», — пояснил исследователь.

Школьников отметил, что не только вирус влияет на рост смертности. Речь идет о неучтенных смертях, связанных с неполучением медицинской помощи по другим заболеваниям.

Он добавил, что британские власти считают только тех погибших, у которых был подтвержден коронавирус. А люди продолжают умирать в домах престарелых, в других больницах. Но их никто не проверял на вирус, пишет KP.Ru.

Демограф подчеркнул, что нельзя сравнивать графики смертности в разных странах именно из-за разности системы подсчетов. Наример, реальная картина в Европе будет видна только через месяц-полтора, подчеркнул Школьников.

Он пояснил, что в разных странах регистрируют «смерти от коронавируса» и «смерти с коронавирусом», при том, что во втором случае летальный исход мог быть вызван другими факторами.

Лидером по числу выявленных случаев коронавируса остаются США (1,3 млн человек), в Испании — более 220 тысяч, в Италии — почти 220 тысяч.