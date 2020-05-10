Минздрав заявил о снижении числа умерших в РФ в январе-марте на 3,8%

Москва, 10 мая. Число умерших в России из расчета на 1 тысячу населения снизилось за январь-март 2020 года на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

«В Российской Федерации число умерших в расчете на 1 000 населения снизилось на 3,8% (с 13,1‰ в январе-марте 2019 года до 12,6‰ в январе-марте 2020 года)», — говорится в сообщении​​​.

Таким образом, в абсолютных числах количество умерших сократилось на 12 866 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В то же время в марте 2020-го был отмечен небольшой рост числа умерших по сравнению с мартом 2019: на 0,5% или 827 человек.

В апреле Минздрав сообщал, что ожидаемая средняя продолжительность жизни в России в 2019 году достигла своего исторического максимума и составила 73,4 года. Для сравнения — в 2018 году продолжительность жизни в стране была 72,9 года.

Президент страны Владимир Путин связал приятный рост этого показателя с рядом причин: развитием массового спорта, популяризацией здорового образа жизни, охраной материнства и детства и качественной системой здравоохранения.

Кроме того, в последнее время в РФ выросло число долгожителей. В Росстате подсчитали, что на начало 2020 года в стране проживали более 22 тысяч человек старше 100 лет. В прошлом году таковых насчитывалось чуть более 20 тысяч, а еще в 2010 году их было лишь 7,6 тысячи.

В ведомстве не исключают, что к 2036 году число россиян может вырасти до 150 миллионов человек, а к 2035 году ожидаемая продолжительность жизни в стране увеличится до 79,1 года.