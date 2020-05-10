Дочь Петросяна может пойти под суд из-за огромного долга

Москва, 10 мая. Бизнес-партнер дочери юмориста Евгения Петросяна Викторины подал на нее иск в суд из-за крупного долга. Об этом сообщили в московском Пресненском суде.

«С Викторины Петросянц (настоящая фамилия дочери Петросяна. — Прим. ФАН) требуют вернуть 337 тысяч рублей», — сказали в суде.

Как оказалось, у Петросянц был договор с истцом на право распоряжаться его апартаментами, а также сдавать их в аренду. По словам владельца недвижимости, дочь юмориста брала деньги с жильцов, но хозяину помещения их так и не передала.

Урегулировать спор мирным путем не удалось. После подачи иска стороны провели беседу, однако сам суд пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. По предварительным данным, слушание состоится 20 мая. Как отмечает «СтарХит», в иске была допущена ошибка, и имя дочери юмориста указали как «Виталина», однако ИНН в документе совпадает с данными ИП Петросянц Викторина Евгеньевна.

Основная деятельность дочери Петросяна — производство программы для телеканала «Культура». Примечательно, что с отцом Викторина не общается, поскольку во время развода юмориста она встала на сторону Елены Степаненко в вопросе раздела имущества. По слухам, дочь Петросяна не смогла простить ему роман с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Однако есть версия, что Викторина Петросянц беспокоится о наследстве звездного отца, которое теперь может достаться его молодой жене.