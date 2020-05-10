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Путин рассказал о предотвращенных «гнусных планах» по развалу России

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Путин рассказал о предотвращенных «гнусных планах» по развалу России

Москва, 10 мая. Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что те, кто хочет разделить страну, жаждет властвовать над ней.

«Разделяй, а потом властвуй. Это значит, что те, кто хотят нас разделить, хотят над нами властвовать, — сказал глава государства. — Это может быть применено в отношении между государствами или в отношении конкретного государства с попыткой развалить его изнутри».

Путин также рассказал о предотвращенных попытках по развалу России. Например, по его словам, у боевиков на Кавказе, с которыми 20 лет назад велась война, были все шансы, чтобы реализовать свой «гнусный план». Впрочем, такие события были не только на Кавказе, но и на севере, северо-западе, Урале, указал российский президент.

«В уставах так называемых или в конституциях различных республик, в 60 из них можно было прочитать все что угодно, только не то, что они являются частью РФ», — сказал Путин, отметив, что там принимались «совершенно нелепые решения», связанные с таможней, границей.

Ранее глава государства заверил, что Россия сегодня надежно защищена от любых внешних посягательств. По мнению российского лидера, страну бы ожидало печальное будущее, если бы не смогли своевременно удержать ее целостность.

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Источник: Россия 1
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