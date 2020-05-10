Путин заверил, что РФ абсолютно надежно защищена от внешних посягательств

Москва, 10 мая. Россия сегодня надежно защищена от любых внешних посягательств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«С полной уверенностью можем сказать, что наша страна на сегодня абсолютно надежно защищена от любых посягательств извне», — заверил глава государства в интервью от 12 сентября 2019 года, которое давал в Дагестане, куда приехал на празднование 20-летия победы над терроризмом.

По словам Путина, страну ожидало бы очень печальное будущее, если бы своевременно, 20 лет назад, ее целостность «не смогли удержать». Он привел в пример Югославию, где «детей прибивали к заборам своих собственных домов».

Президент заявил, что те, кто хочет разделить Россию, фактически стремятся властвовать над ней.

Ранее Путин рассказал о планах по оснащению российских войск передовым оружием и техникой, в том числе стратегическими.

Кроме того, глава государства объяснил, в чем, на его взгляд, заключается национальная идея России.