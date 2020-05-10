Путин объяснил, почему пропаганда не нужна для сохранения исторической правды

Москва, 10 мая. Участие миллионов россиян в акции «Бессмертный полк» говорит о том, что никакая пропаганда не нужна для сохранения исторической правды, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».

«Это движение, которое подхвачено миллионами людей в нашей стране, «Бессмертный полк», говорит о том, что не нужно никакой пропаганды, для того чтобы люди сохраняли память о своих героических предках», — сказал российский лидер.

Глава государства добавил, что участие в «Бессмертном полку» не только поднимает людей в собственных глазах, но и заставляет всегда помнить о главном.

«Наши герои всегда с нами в нашем сердце. А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдем», — пообещал президент РФ.

Накануне Россия отпраздновала 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Программа праздничных мероприятий была изменена из-за пандемии коронавируса. В частности, в нескольких городах РФ прошли авиационные парады, россияне смогли принять участие в общероссийской акции «Бессмертный полк», которая прошла в онлайн-формате. Путин обратился к участникам онлайн-шествия из кабинета в Кремле и также принял участие в акции. Российский лидер, обращаясь к гражданам, заверил, что юбилей Победы обязательно будет отмечен — широко и достойно.