Путин рассказал о картине, которая пробрала его до слез

Москва, 10 мая. Президент РФ Владимир Путин признался, что на выставке «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» в московском Манеже особенное впечатление на него произвела картина «Рабовладельцы».

«На меня большее впечатление, кстати говоря, произвела одна из картин, которая так и называется – «Рабовладельцы», на которой изображен гитлеровец, убирающий в кобуру пистолет, из которого он только что застрелил молодую женщину. А на ее теле лежит маленький ребенок, младенец фактически. Это пробирает прямо до слез», — рассказал Путин.

Глава государства дал это интервью 4 ноября 2019 года после посещения выставки. Путин добавил, что победа нацистов привела бы прекращение нации как таковой – русского этноса и других этносов Советского Союза.

Ранее Путин поделился мнением о том, в чем заключается национальная идея России. Президент РФ считает, что национальная идея России заключается в патриотизме. Глава государства подчеркнул, что патриотизм должен быть направлен на развитие страны.

Он добавил, что патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед. По словам президента РФ, России не обязательно хвататься только за героическое прошлое, важно смотреть «в не менее героическое и успешное будущее».