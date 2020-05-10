Попавший в больницу с коронавирусом Трушкин рассказал о своей ошибке

Москва, 10 мая. Известный сатирик Анатолий Трушкин, попавший в больницу в Москве с коронавирусом, рассказал о своем состоянии.

9 мая 78-летнего юмориста госпитализировали. Он находится в сознании и дышит самостоятельно. Врачи оценивают состояние Трушкина как средней тяжести.

По словам сатирика, врачи постоянно выполняют какие-то манипуляции, ставят уколы. Медики надеются, что уже через пару дней ему полегчает.

Сейчас у Трушкина высокая температура, есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, артиста часто тошнит. Он жалуется, что не понимает, где мог заразиться. Все время сидел дома и выходил только за продуктами.

Но главной ошибкой артиста было, что он несерьезно отнесся к вирусу.

«Но к этой заразе нельзя снисходительно относиться — мол, пронесет. Я тоже так думал, а вот не пронесло», — сказал Трушкин, его цитирует KP.Ru.

Анатолий Трушкин — не только известный сатирик, но и автор десяти книг, сценарист сериалов. В начале 2000-х годов работал на телевидении, автор программы «Народные средства» на ТВЦ.

Сатирик неоднократно говорил, что хорошими юмористами становятся неудавшиеся технари. Сам Трушкин закончил Московский авиационно-технологический институт и заочно учился в Литинституте.