Как отпраздновали 75-летие Победы в России и мире

Федеральное агентство новостей рассказывает, как отметили 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в нашей стране и в мире.

День Победы в России

В этом году празднование Дня Победы в России было необычным в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса. Вместо парада Победы в крупных городах страны прошли авиапарады, за которыми можно было наблюдать в режиме онлайн.

Над Красной площадью вчера пролетели 75 самолетов и вертолетов, в том числе звено самолетов пятого поколения Су-57. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу передать благодарность летному составу и наземным службам Минобороны, которые провели и обеспечили парад в Москве и других городах.

Сам глава государства 9 Мая возложил букет красных роз к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве и провел смотр марша пеших и конных караулов Президентского полка, после чего выступил на Соборной площади Московского Кремля перед участниками этого марша.

«Мы отдаем дань бесконечного признания великому, жертвенному подвигу советского народа, людям разных национальностей, стоявшим плечом к плечу на фронте и в тылу. Время не властно перед их мужеством, единством, достоинством и поистине стальной силой духа», — сказал Владимир Путин.

Вечером глава государства, как и обещал, присоединился к участникам акции «Бессмертный полк», которая в этом году из-за коронавируса прошла в онлайн-режиме. Ее участниками стали почти три миллиона человек.

«Идем ли мы с вами в одном строю или остаемся дома, как сегодня, наши герои всегда с нами, в нашем сердце. И так будет всегда, они останутся с нами навсегда. А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдем», — обещал Путин участникам онлайн-шествия «Бессмертного полка».

Россияне почтили память павших героев Великой Отечественной войны минутой молчания в 19 часов 9 мая, а после устроили флешмоб, спев из окон и с балконов своих квартир песню «День Победы».

Несмотря на сохранение режима самоизоляции, в День Победы состоялся праздничный салют. Наблюдать за ним можно было благодаря онлайн-трансляции. Салют в Москве длился 10 минут, для его проведения военные задействовали 90 единиц техники, сообщил Западный военный округ.

Поздравление ветеранов

Главными виновниками торжества 9 Мая остаются ветераны. В этом году правительство России решило поздравить их по-особенному и выделило 71,4 миллиарда рублей на праздничные выплаты в размере 75 тысяч рублей для 1,2 миллиона человек.

Более того, президент Путин подписал указ, согласно которому по 75 тысяч рублей в честь 75-летия Победы получат ветераны, являющиеся гражданами России, но проживающие в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

Кроме того, как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, правительство выделит 473 миллиона рублей на ремонт жилья ветеранов войны.

По словам российского премьер-министра Михаила Мишустина, поддержка ветеранов является одной из главных обязанностей государства и должна осуществляться не только к особенным датам, а постоянно.

9 мая в странах СНГ

Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Парад в честь Дня Победы в СНГ прошел только Белоруссии и Туркменистане, остальные страны решили его отменить из-за распространения коронавируса. Как заметил белорусский лидер Александр Лукашенко, «в этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа».

«Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов... Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы — мы бы поступили бы также!» — ответил Лукашенко своим критикам.

Россию на параде Победы в Минске представлял посол.

Украина в этом году официально не отмечала 9 Мая из-за коронавируса. Со стороны властей прозвучали какие-то туманные поздравления, в которых замалчивалась роль Красной армии в разгроме фашистской Германии и звучали приглашения нацистов к охране общественного порядка. Зато со стороны простых украинцев были цветы к Вечному огню, искренняя радость и спонтанное исполнение военных песен. Подробнее об этом можно прочитать в материале Федерального агентства новостей.

День Победы в Прибалтике

Латвия, Литва и Эстония официально не празднуют 9 Мая, вместо него они отмечают День скорби по погибшим 8-го числа и не признают заслуг советской армии в освобождении своих территорий от немецко-фашистских захватчиков. Но несмотря на русофобскую политику своих властей, жители прибалтийских стран традиционно присоединяются к международным акциям «Бессмертный полк» и «Свеча памяти».

«Когда эту акцию придумали, люди стали показывать, как нас много, что нас все равно не заставить молчать. Посмотрите, как много свечей горит в окнах. Это является подтверждением того, что мы есть и мы помним, и все равно будем отдавать честь тем людям, которые воевали за наше мирное небо над головой», — говорит участница акции «Свеча памяти» в Риге Юлия Сорокина.

9 Мая в Сирии

Авиационные экипажи Воздушно-космических сил России провели авиапарад над авиабазой «Хмеймим» в Сирии в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Это было утром 9 мая, а вечером того же дня в Латакии состоялся праздничный фейерверк в честь Дня Победы.

Удивили россиян своим отношением к великому для нашей страны празднику и африканские студенты РУДН, исполнившие песню «Смуглянка» и выложившие трогательное видео в Instagram.

День Победы на Западе

Надо отметить, что президент Путин поздравил с Днем Победы руководство и народы Великобритании, США и Франции. В обращении к австрийскому народу российский лидер подчеркнул, что «необходимо сделать все, чтобы никто и никогда не посмел развязать войну». Путин обменялся поздравлениями в связи с 75-й годовщиной освобождения Европы и мира от фашизма и с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По случаю 75-летия Победы у Путина состоялся телефонный разговор и с британским премьером Борисом Джонсоном. В ходе него прозвучало, что Победа над нацизмом стала величайшим событием XX века, примером беспрецедентного сотрудничества стран антигитлеровской коалиции. При этом Джонсон выразил Путину признательность в связи с решающим вкладом СССР в достижение этой Победы.

Почему же тогда администрация американского президента 9 мая выложила в своих соцсетях поздравительный видеоролик, в котором победителями нацизма называются США и Великобритания, а Советский Союз вовсе не упоминается, как будто он не участвовал в той войне и не вешал над Рейхстагом Знамя Победы?

По мнению российских политиков, Западу не дают покоя российские успехи и заслуги, а потому он всеми силами и способами пытается принизить роль СССР в разгроме нацизма и переписать военную историю. Однако президент Путин уверен, что мир через десятилетия и века будет помнить о подвиге советских воинов, победивших фашизм. Потому что за нас — свидетельства участников тех событий, исторические документы и архивные материалы.