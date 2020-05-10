Путин заявил, что целостность России уберегла страну от печального будущего

Москва, 10 мая. Россию ждало бы печальное будущее, если бы 20 лет назад не удалось бы удержать целостность страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Если бы мы не смогли удержать страну, нас ждало бы очень печальное будущее. Страдали от этого люди», — сказал глава государства.

Путин напомнил о событиях в бывшей Югославии и жестокости ее жителей. Российский лидер назвал происходившее в регионе катастрофой.

«Разве мы могли допустить, чтобы Россия погрузилась в такое ужасное состояние? Поэтому задача номер один была тогда удержать целостность российского государства, которая создавалась нашими предками», — подчеркнул президент в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Отметим, что интервью для телеканала «Россия 1» Владимир Путин дал в сентябре прошлого года во время поездки в Ботлих. Тогда глава государства прибыл в Дагестан, чтобы поздравить ополченцев с 20-летием победы над вторгнувшимися в республику боевиками. В интервью Зарубину Путин призвал не забывать о событиях осени 1999 года, чтобы подобное в нашей стране не повторилось.

Напомним, боевики вторглись в Дагестан в августе–сентябре 1999 года. К 15 сентября республика была очищена от террористов, всего ликвидировали около 2,5 тысячи боевиков. По официальным данным, в боях погибли 279 офицеров и солдат, еще 800 человек получили ранения.