Аль-Кубба, 10 мая. Совет племен аль-Джабарны поддержал Палату представителей и Ливийскую национальную армию (ЛНА) в борьбе с терроризмом и реализации инициативы Агилы Салеха и фельдмаршала Халифы Хафтара по мирной стабилизации ситуации в Ливии.

Как сообщает Afrigatenews, председатель Палаты представителей Салех принял у себя в Аль-Куббе делегацию Совета племен аль-Джабарны. В ее состав вошли представители целого ряда ливийских племен: аль-Авакир, аль-Убейд, аль-Магарба, аль-Урфа, аль-Муджабара, аль-Арибат, Аджлялят, аль-Фауаид, аль-Джауази, а также глава Высшего Совета племен Азвия.

Главной темой переговоров стала обстановка внутри страны, последние события и выполнение плана по урегулированию кризиса, ранее предложенного Салехом и Хафтаром. Члены делегации выразили свою поддержку мирным инициативам Палаты представителей и Ливийской национальной армии, подчеркнув важность уничтожения терроризма и стабилизации хаоса. Участники встречи выразили готовность объединить усилия, чтобы прекратить агрессию Турции и остановить ее вторжение в Ливию.

Агила Салех и Халифа Хафтар составили план, на основе которого в стране будет построено гражданское государство. Основными его пунктами стало собрание нового состава Президентского совета, членов которого выберет сам народ, и полная ликвидация террористической угрозы. При этом подчеркивается, что урегулирование кризиса в стране должно происходить при участии международного сообщества.