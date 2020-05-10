Ученые выявили способность коронавируса поражать кишечные клетки

Москва, 10 мая. Исследователи из Института Хюбрехта и других научных центров Нидерландов выяснили, что коронавирус быстро размножается и поражает кишечные клетки. Статья опубликована в издании Science.

Предположения о том, что коронавирус может быть опасен для кишечника, появились давно. Медики отмечали, что помимо «дыхательных» симптомов – кашля, удушья, коронавирус вызывает и «кишечные» симптомы – тошнота, рвота, диарея. Кроме того, коронавирус остается в стуле пациента даже после того, как «дыхательные» симптомы прошли.

Ученые провели эксперименты, в которых использовали кишечные органоиды — микроструктуры, выращенные из стволовых клеток и по свойствам напоминающие настоящий орган. В ходе эксперимента выяснилось, что коронавирус SARS-CoV-2 способен быстро заражать кишечные органоиды и размножаться в них. Также об опасности коронавируса для кишечных клеток свидетельствуют и гены противовирусной защиты, которые включились в органоиде. Не исключено, что вирус способен поражать и другие части организма – например, семенники и глаза.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 4,1 миллиона человек. От коронавируса погибло более 280 тысяч человек.

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