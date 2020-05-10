Востоковед рассказал, что позволяет Асаду эффективно бороться с коронавирусом в Сирии

Использование международного опыта, помощь России и выгодные климатические условия — что помогает правительству Башара Асада эффективно бороться с распространением коронавируса в Сирии даже в условиях санкций, Федеральному агентству новостей прокомментировал востоковед Борис Долгов.

Антисирийская политика Запада

Помощник министра иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Айман Сусан заявил, что власти Дамаска в связи с пандемией коронавируса COVID-2019 распорядились организовать вывозные рейсы своих соотечественников, находящихся в других странах.

Согласно заявлению Сусана, уже 9 мая в Сирию прибыли сразу два рейса с соотечественниками из Омана и Судана. Сегодня ожидается самолет из России, а 12 мая – из Объединенных Арабских Эмиратов. Также сейчас прорабатывается возможность возвращения сирийцев из других государств.

Несмотря на сложившуюся мировую практику, власти Сирии столкнулись с противодействием стран Евросоюза, отказавшимся сотрудничать с Дамаском в вопросе вывоза сирийцев из европейских государств. Как замечает Айман Сусан, ЕС не только отказывается отменять санкционные ограничения, но и не дает вернуть сирийцев на родину в условиях распространения в Европе коронавируса.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил, почему Европа не желает помогать Сирии в борьбе с вирусом.

По словам эксперта, большая часть стран Евросоюза следует в русле внешней политики Соединенных Штатов Америки, и в этом нет ничего нового.

«Мы прекрасно знаем, что США с самого начала сирийского конфликта в 2011 году делают все для противодействия законноизбранной власти в Дамаске. Будучи союзниками США, страны Евросоюза проводят такую же политику, продиктованную исключительно интересами американцев», — говорит Борис Долгов.

Успешная борьба

По словам Аймана Сусана, сирийское правительство возмущено сохранением санкций против Дамаска со стороны стран Запада, несмотря на призывы международного сообщества отменить односторонние ограничения в период распространения коронавирусной инфекции.

Как замечает собеседник ФАН, санкции Запад являются частью антисирийской политики, о которой уже говорилось ранее. Безусловно, они влияют на борьбу с коронавирусом, но скорее в экономическом аспекте. Тем не менее, своих целей страны Запада не добиваются.

«Можно отметить, что распространение нового вируса в Сирии, находится на небольшом уровне. По мнению медиков-ученых, этому может способствовать жаркий сухой климат, а также тот факт, что большая часть жителей этой страны – молодые люди до 30 лет, переносящие заболевание в легкой форме. Проблема коронавируса в Сирии ощущается не так остро, как в той же Европе или США», — говорит востоковед.

По словам Бориса Долгова, можно с уверенностью сказать, что сирийскому правительству во главе с Башаром Асадом удается справиться с распространением этой болезни, даже несмотря на санкции Запада. Мы видим, что принятые Дамаском меры в значительной степени сыграли свою роль в этом. Заметный эффект оказала и помощь России.