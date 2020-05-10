Путин уверен, что Великая Отечественная война всегда будет в памяти россиян

Москва, 10 мая. Победа в Великой Отечественной войне, триумф русского народа и всех народов Советского Союза навсегда останется в исторической памяти россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Это, безусловно, в исторической памяти нашего народа останется навсегда, у меня нет никаких сомнений. Потому что все события Великой Отечественной войны и ее окончание Победой — это триумф русского народа и всех народов Советского Союза», — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Глава государства напомнил, что Россия в составе СССР за время войны пострадала больше всего, и почти 70% потерь приходится на РСФСР.

По его словам, эта «триумфальная Победа не может не остаться в народной памяти».

Накануне, в День Победы, Путин выразил уверенность в том, что память о подвиге советских солдат, сокрушивших фашизм, и спустя века будет жить не только в сердцах россиян — о нем будет помнить «благодарный мир» в целом.

В обращении к гражданам он подчеркнул, что праздник Победы является самым главным и дорогим, и всегда отмечается торжественно и всенародно.