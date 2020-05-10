Малышева раскрыла основной симптом для обязательной госпитализации с коронавирусом

Москва, 10 мая. Известный врач и телеведущая Елена Малышева раскрыла симптом коронавируса, при котором необходима госпитализация. Опасный признак теледоктор назвала в эфире передачи «Жить здорово!».

«Нет одышки — переживать не стоит, появилась одышка — однозначное требование для госпитализации», — сказала Малышева.

Заявление ведущей подтвердил главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов, участвовавший в съемках выпуска «Жить здорово!». По его словам, одышка появляется, когда вирус поражает более половины ткани одного или обоих легких. Как пояснил врач, в данном случае КТ покажет, что в легких появились так называемые «матовые стекла» (изменения ткани). При таких признаках может произойти снижение дыхательной функции.

Врачи рассказали, что при осложнениях ритм дыхания человека повышается до 20 вздохов в минуту. Пациенту нужно измерить содержание кислорода в крови. Если показатель упал до 93%, то больного необходимо доставить в больницу.

Ранее стало известно, что коэффициент распространения коронавируса в России достиг минимума с начала вспышки, напоминает НСН. Так, 10 мая в Москве показатель находился на уровне 1,04. Днем ранее коэффициент составил 1,06, пишет «Дейта». Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, показатель ниже 1 позволит перейти к первой фазе выхода из режима ограничений.