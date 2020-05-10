Ефремов пожаловался на отсутствие возможности пить «как раньше»

Москва, 10 мая. Заслуженный артист России Михаил Ефремов рассказал, что не может употреблять спиртное как прежде, потому что он не «домашний алкоголик», а из-за пандемии все заведения закрыты.

«Сейчас закрыты бары, пабы, а я не домашний алкоголик», — признался актер.

Он рассказал, что раньше после репетиций и спектаклей ему было удобно заходить в какое-нибудь общественное заведение «на час-полтора», чтобы выпить, а затем вернуться домой, где все уже спят.

Теперь употреблять алкоголь получается только дома — дочь иногда позволяет выпить «кое-что, но все равно это меньше, чем раньше», пожаловался артист. Он также отметил, что пить дома ему попросту некомфортно, поскольку он окружен детьми и несет за них ответственность, передает «Коммерсант».

Напомним, что известный актер испытывает проблемы с алкоголем. Из-за пагубного пристрастия Ефремов неоднократно попадал в неприятные ситуации.

В частности, в марте он задержал спектакль в Самаре и послал зрителей матом, напоминает Kp.ru. Желающие увидеть постановку с участием столичной звезды рассказали, что сначала долго не могли дождаться начала представления, а затем услышали в свой адрес много нелестных слов, попросив актера говорить со сцены погромче. После неадекватной реакции зрители решили, что артист попросту был пьян.

До скандала в Самаре нетрезвого Ефремова не пустили в самолет в петербургском аэропорту «Пулково». Источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах объяснил, что артист был сильно пьян для рейса.