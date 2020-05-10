Космонавт назвал возможную причину взрыва бака российской ракеты на орбите

Москва, 10 мая. Возможной причиной взрыва бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» могла стать близости к атмосфере Земли, считает Герой России космонавт Александр Лазуткин.

«Он что-то вывел на орбиту и постепенно начинает опускаться, входит в атмосферу и разрушается. Если блок взорвался, значит, он был близок к входу в атмосферу», — объяснил Лазуткин в комментарии URA.RU.

Лазуткин отметил, что подобные инциденты происходят, но не часто. Космонавт успокоил, что объект не представляет опасности для людей на Земле и Международной космической станции (МКС).

До взрыва объект представлял собой блок баков, который при выведении спутников на орбиту сбрасывается после того, как топливо израсходовано. Данный бак использовался в 2011 году для запуска обсерватории «Спектр-Р».

Ранее ВВС США сообщили о взрыве в космическом пространстве бака от российского разгонного блока «Фрегат-СБ». Взрыв произошел 8 мая, после чего образовались более 60 обломков. Бак находился на околоземной орбите на минимальной высоте 422 километра и максимальной 3606 километров.