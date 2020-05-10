Башмет устроил массовый флешмоб в День Победы

Москва, 10 мая. Известный российский музыкант и дирижер Юрий Башмет устроил массовый флешмоб, в котором приняли участие более тысячи человек.

Музыканты из разных городов России исполнили легендарную военную песню «День Победы». Акцию приурочили к 75-й годовщине Великой Победы.

Солистам хора — Николаю Землянских, Дмитрию Чеблыкову, Марии Бараковой, Марии Мотолыгиной подпевали сотни других артистов. В записи песни участвовали музыканты их Екатеринбурга, Улан-Удэ, Таганрога, Калининграда, Волгограда, Самары, Перми.

Видео всех участников проекта транслировалась на огромный мультимедийный экран в Москве. С его помощью Юрий Башмет координировал исполнение гимна Победы.