Дайджест важных новостей Турции за неделю: 4 мая – 10 мая 2020 года

Письмо Эрдогана Трампу не помогло решить проблемы с США, третий музыкант за месяц умер в результате голодовки, экономика страны сокращается, суд принял обвинительное заключение о журналистах, написавших про смерть турецких разведчиков в Ливии, власти ослабляют меры против коронавируса, в то время как количество погибших от COVID-19 превысило 3,7 тыс. — автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Турции возросло до 3 739 человек

Согласно данным предоставленным Министерством здравоохранения Турции на 9 мая, в стране в этот день погибли 50 пациентов, инфицированных выявлено 1 546, а общее число погибших возросло до 3 739 человек.

Турция зафиксировала первый случай заражения COVID-19 11 марта, а первая смерть от коронавируса произошла 17 числа того же месяца.

Общее количество зараженных к 9 мая достигло 137 115 человек. При этом выздоровело 89 490 инфицированных.

Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/4PfFahNftn — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 9, 2020

Турция начала смягчать меры по борьбе с коронавирусом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале поэтапного смягчения профилактических мер по борьбе с коронавирусом.

Первое послабление коснулось таксистов - 5 мая власти отменили ограничения, согласно которым водители такси могли работать через день, поочередно, согласно четным и нечетным госномерам.

Гражданам 65 лет разрешили выходить на улицы 10 мая между 11:00 и 15:00. 15 мая будет разрешено выходить в тот же временной период уже людям младше 20 лет.

11 мая свои двери для клиентов смогут открыть торговые центры, 31 мая начнется демобилизация военных.

Власти отменили запрет на продажу медицинских масок. Кроме этого, в семи провинциях (Анталья, Айдын, Эрзурум, Хатай, Малатья, Мерсин и Мугла) 5 мая был отменен запрет на въезд и выезд, а также в этих провинциях не будет вводится комендантский час в выходные. Напомним, с 11 апреля в 31-й провинции Турции комендантский час вводился каждые выходные .

Третий музыкант турецкой группы Grup Yorum умер в результате голодовки

Член турецкой группы Grup Yorum Ибрахим Гёкчек, 5 мая, на 322 дне голодовки объявил о прекращении своей акции протеста. Однако было уже поздно, и музыкант скончался 7 мая в больнице.

Silivri 9 No'lu Kapalı Cezaevi'nde girdiği ölüm orucuna 323'üncü gününde evinde ara vermesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek Kayseri'de defnedildi ???????? pic.twitter.com/igWczXnQnw — gamze (@gamze42355821) May 9, 2020

Ранее 3 апреля на 288-й день голодовки скончалась участница группы Хелин Болек, спустя три недели, 28 апреля, после длительной голодовки в тюрьме умер другой член музыкального коллектива Мустафа Кочак. Болек и Гёкчек требовали отмены запретов на концертную деятельность их группы.

Члены музыкального коллектива Grup Yorum, 9 человек, в том числе Белек и Гекчек, были арестованы в начале 2019 года. Власти обвиняли музыкантов в связях с запрещенной в Турции марксистской группировкой DHKP-C. Тогда же несколько человек из группы объявили голодовку. Белек была освобождена в конце 2019 года, но продолжила свою акцию протеста. Позже, в феврале 2020-го, по медицинским показаниям был освобожден и Гекчек. Однако 11 марта оба были вновь арестованы и доставлены в госпиталь. Музыкантов выпустили на свободу 16 марта.

Бразильский художник Карлос Латуфф в связи с смертью Гекчека нарисовал карикатуру, в которой дух музыканта преследует Эрдогана со словами: «Моя память будет преследовать тебя! Наша борьба продолжиться».

Чавушоглу: основные проблемы с США все еще не решены

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил в интервью на телеканале TV100, что проблемы, которые создают напряженность в отношениях Турции и США, еще не решены. Но, по его мнению, после того как Турция оказала помощь с медицинским оборудованием и средствами индивидуальной защиты, отправив их в Соединенные Штаты, появилась среда, благодаря которой возможно восстановление двусторонних отношений.

Отметим, что между Турцией и США возникли серьезные разногласия после того, как Анкара решила приобрести российские ЗРС С-400. В конце апреля стало известно, что Эрдоган вместе с медицинской гуманитарной помощью направил письмо президенту США Дональду Трампу, в которой выразил надежду, что отношения между двумя странами улучшатся.

Кылычдароглу: Турция столкнулась с более глубоким кризисом, чем кризис 2008 года

Глава основной оппозиционной партии Турции Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу заявил, что стоит ожидать ухудшения экономической ситуации в стране. Он раскритиковал отсутствие мер по безработице, возникающей в процессе эпидемии.

«Нас ждет более глубокий кризис, чем кризис 2008 года. В настоящее время резервы Центрального банка перешли в отрицательные значения. Такого никогда не было. Правительство не может собрать налоги, не может контролировать доллар. Центральный банк продал всю валюту, чтобы удержать доллар от роста», — заявил Кылычдароглу.

Между тем, недавнее резкое падение турецкой лиры до 7,1 лир за доллар стало темой номер один в соцсетях Турции. Пользователи обратили внимание на то, что валюта Папуа-Новой Гвинеи стоит дороже чем турецкая лира. Накануне она достигла отметки 2,08 турецких лир за 1 кину, на что заместитель председателя парламентской группы оппозиционной «Хорошей партии» Лютфю Тюрккан опубликовал изображение курса турецкой лиры в отношении валюты тихоокеанской страны со словами «Есть что сказать на это?»

Турецкая экономика сократиться на 3% в этом году

Кредитное рейтинговое агентство Standard and Poors (S&P) подтвердило кредитные рейтинги Турции в иностранной и местной валюте (B+), оставив кредитный рейтинг стабильным.

«Прогноз показывает, что снижение экономических рисков, вызванных вспышкой коронавируса в течение следующих 12 месяцев, компенсируется устойчивостью частного сектора и по-прежнему низким уровнем чистого государственного долга», — говорится в сообщении агентства.

Кроме этого, S&P прогнозирует, что ВВП Турции в этом году сократиться на 3,1 процента.

Лидер турецких националистов: Мы обязаны прийти к власти в одиночку

Лидер Парии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели опубликовал послание в социальных сетях через зампреда партии Семиха Ялчина, в которой заявил, что пришло время, когда националисты должны прийти к власти в одиночку.

9-Kararsızlığın, inançsızlığın, gecikmenin ve tembelliğin başarısızlığı hazırlayan unsurlar olduğu şüphesizdir. Üç Hilal’in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur, ihtiyaçtır ve geleceğin lider ülke idealinin gerçekleşmesi buna bağlıdır. — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) May 9, 2020

«Для существования национализма, для существования идеализма и за вечность турецкой нации мы всегда должны были платить цену, мы должны были преодолевать испытания и потери. Они думали мы сдадимся перед угрозами, но они ошиблись. Нет сомнений в том, что нерешительность, неверие и лень — это то, что приводит к неудаче. Только власть трех полумесяцев в одиночку стало необходимостью, нуждой. От этого зависит реализация идеала ведущей страны будущего», — написал Бахчели.

Эти заявления лидера националистической партии, который является партнером правящей партии Эрдогана, стали причиной обсуждений, что между националистами и правящей партией возникли проблемы и союз разваливается.

Суд принял обвинительное заключение по делу о «Новости про похороны разведчика», погибшего в Ливии

Обвинительное заключение, подготовленное по обвинению в нарушении закона «О государственных разведывательных службах и Национальной разведывательной организации (MIT)» и «Распространение информации и документов, связанных с разведывательной деятельностью», в отношении восьми подозреваемых, семь из которых являются журналистами, на основании раскрытия личности сотрудника турецкой разведки, убитого в Ливии, было принято 34-м уголовным судом Стамбула.

Обвинительное заключение было подготовлено в отношении журналистов Барыша Теркоглу, Хюльи Кылыч, Барыша Пехливана, Айдына Кесера, Ферхата Челика, Мурата Агрыэля, которые два месяца как находятся в СИЗО, а также журналиста Эрка Аджарер, который находится в розыске, и сотрудника пресс-службы муниципалитета Акхисар Е.Е.

Власти утверждают, что сообщения в Twitter и последовавшая за ними статья журналистов раскрыли личные данные сотрудников спецслужб, что является противоправным действием.

3 марта интернет-издание OdaTV (ОдаТВ) опубликовало информацию о том, что в провинции Маниса был похоронен погибший в Ливии сотрудник Национальной разведывательной организации MIT Синан Дж. (27 лет). Ранее обозреватель газеты YeniÇağ написал о гибели в Ливии другого сотрудника MIT. Согласно материалам журналистов, разведчиков похоронили без церемонии, в строжайшей секретности, а в случае с Синаном Дж. даже не написав его имени на могиле.