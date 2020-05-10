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Дайджест важных новостей Турции за неделю: 4 мая – 10 мая 2020 года

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Дайджест важных новостей Турции за неделю: 4 мая – 10 мая 2020 года

Письмо Эрдогана Трампу не помогло решить проблемы с США, третий музыкант за месяц умер в результате голодовки, экономика страны сокращается, суд принял обвинительное заключение о журналистах, написавших про смерть турецких разведчиков в Ливии,  власти ослабляют меры против коронавируса, в то время как количество погибших от COVID-19 превысило 3,7 тыс. — автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Турции возросло до 3 739 человек

Согласно данным предоставленным Министерством здравоохранения Турции на 9 мая, в стране в этот день погибли 50 пациентов, инфицированных выявлено 1 546, а общее число погибших возросло до 3 739 человек.

Турция зафиксировала первый случай заражения COVID-19 11 марта, а первая смерть от коронавируса произошла 17 числа того же месяца.

Общее количество зараженных к 9 мая достигло 137 115 человек. При этом выздоровело 89 490 инфицированных.

 

Турция начала смягчать меры по борьбе с коронавирусом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале поэтапного смягчения профилактических мер по борьбе с коронавирусом.

Первое послабление коснулось таксистов - 5 мая власти отменили ограничения, согласно которым водители такси могли работать через день, поочередно, согласно четным и нечетным госномерам.

Гражданам 65 лет разрешили выходить на улицы 10 мая между 11:00 и 15:00. 15 мая будет разрешено выходить в тот же временной период уже людям младше 20 лет.

Дайджест важных новостей Турции за неделю: 4 мая – 10 мая 2020 года

11 мая свои двери для клиентов смогут открыть торговые центры, 31 мая начнется демобилизация военных.

Власти отменили запрет на продажу медицинских масок. Кроме этого, в семи провинциях (Анталья, Айдын, Эрзурум, Хатай, Малатья, Мерсин и Мугла) 5 мая был отменен запрет на въезд и выезд, а также в этих провинциях не будет вводится комендантский час в выходные. Напомним, с 11 апреля в 31-й провинции Турции комендантский час вводился каждые выходные . 

Третий музыкант турецкой группы Grup Yorum умер в результате голодовки

Член турецкой группы Grup Yorum Ибрахим Гёкчек, 5 мая, на 322 дне голодовки объявил о прекращении своей акции протеста. Однако было уже поздно, и музыкант скончался 7 мая в больнице.

Ранее 3 апреля на 288-й день голодовки скончалась участница группы Хелин Болек, спустя три недели, 28 апреля, после длительной голодовки в тюрьме умер другой член музыкального коллектива Мустафа Кочак. Болек и Гёкчек требовали отмены запретов на концертную деятельность их группы.

Члены музыкального коллектива Grup Yorum, 9 человек, в том числе Белек и Гекчек, были арестованы в начале 2019 года. Власти обвиняли музыкантов в связях с запрещенной в Турции марксистской группировкой DHKP-C. Тогда же несколько человек из группы объявили голодовку. Белек была освобождена в конце 2019 года, но продолжила свою акцию протеста. Позже, в феврале 2020-го, по медицинским показаниям был освобожден и Гекчек. Однако 11 марта оба были вновь арестованы и доставлены в госпиталь. Музыкантов выпустили на свободу 16 марта.

Бразильский художник Карлос Латуфф в связи с смертью Гекчека нарисовал карикатуру, в которой дух музыканта преследует Эрдогана со словами: «Моя память будет преследовать тебя! Наша борьба продолжиться».

Чавушоглу: основные проблемы с США все еще не решены

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил в интервью на телеканале TV100, что проблемы, которые создают напряженность в отношениях Турции и США, еще не решены. Но, по его мнению, после того как Турция оказала помощь с медицинским оборудованием и средствами индивидуальной защиты, отправив их в Соединенные Штаты, появилась среда, благодаря которой возможно восстановление двусторонних отношений.

Отметим, что между Турцией и США возникли серьезные разногласия после того, как Анкара решила приобрести российские ЗРС С-400. В конце апреля стало известно, что Эрдоган вместе с медицинской гуманитарной помощью направил письмо президенту США Дональду Трампу, в которой выразил надежду, что отношения между двумя странами улучшатся.

Кылычдароглу: Турция столкнулась с более глубоким кризисом, чем кризис 2008 года

Глава основной оппозиционной партии Турции Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу заявил, что стоит ожидать ухудшения экономической ситуации в стране. Он раскритиковал отсутствие мер по безработице, возникающей в процессе эпидемии.

«Нас ждет более глубокий кризис, чем кризис 2008 года. В настоящее время резервы Центрального банка перешли в отрицательные значения. Такого никогда не было. Правительство не может собрать налоги, не может контролировать доллар. Центральный банк продал всю валюту, чтобы удержать доллар от роста», — заявил Кылычдароглу.

Между тем, недавнее резкое падение турецкой лиры до 7,1 лир за доллар стало темой номер один в соцсетях Турции. Пользователи обратили внимание на то, что валюта Папуа-Новой Гвинеи стоит дороже чем турецкая лира. Накануне она достигла отметки 2,08 турецких лир за 1 кину, на что заместитель председателя парламентской группы оппозиционной «Хорошей партии» Лютфю Тюрккан опубликовал изображение курса турецкой лиры в отношении валюты тихоокеанской страны со словами «Есть что сказать на это?»

Турецкая экономика сократиться на 3% в этом году

Кредитное рейтинговое агентство Standard and Poors (S&P) подтвердило кредитные рейтинги Турции в иностранной и местной валюте (B+), оставив кредитный рейтинг стабильным.

«Прогноз показывает, что снижение экономических рисков, вызванных вспышкой коронавируса в течение следующих 12 месяцев, компенсируется устойчивостью частного сектора и по-прежнему низким уровнем чистого государственного долга», — говорится в сообщении агентства.

Кроме этого, S&P прогнозирует, что ВВП Турции в этом году сократиться на 3,1 процента.

Лидер турецких националистов: Мы обязаны прийти к власти в одиночку

Лидер Парии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели опубликовал послание в социальных сетях через зампреда партии Семиха Ялчина, в которой заявил, что пришло время, когда националисты должны прийти к власти в одиночку.

«Для существования национализма, для существования идеализма и за вечность турецкой нации мы всегда должны были платить цену, мы должны были преодолевать испытания и потери. Они думали мы сдадимся перед угрозами, но они ошиблись. Нет сомнений в том, что нерешительность, неверие и лень — это то, что приводит к неудаче. Только власть трех полумесяцев в одиночку стало необходимостью, нуждой. От этого зависит реализация идеала ведущей страны будущего», — написал Бахчели.

Эти заявления лидера националистической партии, который является партнером правящей партии Эрдогана, стали причиной обсуждений, что между националистами и правящей партией возникли проблемы и союз разваливается.

Суд принял обвинительное заключение по делу о «Новости про похороны разведчика», погибшего в Ливии

Обвинительное заключение, подготовленное по обвинению в нарушении закона «О государственных разведывательных службах и Национальной разведывательной организации (MIT)» и «Распространение информации и документов, связанных с разведывательной деятельностью», в отношении восьми подозреваемых, семь из которых являются журналистами, на основании раскрытия личности сотрудника турецкой разведки, убитого в Ливии, было принято 34-м уголовным судом Стамбула.

Дайджест важных новостей Турции за неделю: 4 мая – 10 мая 2020 года

Обвинительное заключение было подготовлено в отношении журналистов Барыша Теркоглу, Хюльи Кылыч, Барыша Пехливана, Айдына Кесера, Ферхата Челика, Мурата Агрыэля, которые два месяца как находятся в СИЗО, а также журналиста Эрка Аджарер, который находится в розыске, и сотрудника пресс-службы муниципалитета Акхисар Е.Е.

Дайджест важных новостей Турции за неделю: 4 мая – 10 мая 2020 года

Власти утверждают, что сообщения в Twitter и последовавшая за ними статья журналистов раскрыли личные данные сотрудников спецслужб, что является противоправным действием.

3 марта интернет-издание OdaTV (ОдаТВ) опубликовало информацию о том, что в провинции Маниса был похоронен погибший в Ливии сотрудник Национальной разведывательной организации MIT Синан Дж. (27 лет). Ранее обозреватель газеты YeniÇağ написал о гибели в Ливии другого сотрудника MIT. Согласно материалам журналистов, разведчиков похоронили без церемонии, в строжайшей секретности, а в случае с Синаном Дж. даже не написав его имени на могиле.

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