RT покажет концерт Вадима Самойлова в прямом эфире

Москва, 10 мая. Прямая трансляция концерта российского рок-исполнителя, основателя группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова пройдет 10 мая на телеканале RT.

Концерт начнется в 19.00 по московскому времени. Трансляция будет доступна в Instagram-аккаунте и на YouTube-канале.

Концерты не только российских звезд, но и многих зарубежных знаменитостей были отменены из-за пандемии коронавируса в мире. Артисты решили поддержать своих поклонников в сложный период и проводить концерты в онлайн-режиме.

Выступления на интернет-платформах дали певец Робби Уильямс, вокалист Coldplay Крис Мартин и Боно (U2). Среди российских звезд участие в онлайн-концертах приняли коллективы «Кватро» и «Би-2», а также Ольга Бузова, Баста и Денис Мацуев.

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» также решили поддержать россиян во время самоизоляции и провести концерты в онлайн-формате. Ранее в пресс-центре выступил российский певец, бывший участник группы «Челси» Роман Архипов. Кроме того, зрители и участники концерта поддержали медиков, борющихся с коронавирусом, и отправили пожертвования на ведение уставной деятельности Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина.