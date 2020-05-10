В Минпросвещения РФ заявили, что не планируют начинать учебный год до 1 сентября

Москва, 10 мая. Минпросвещения РФ не планирует начинать новый учебный год раньше 1 сентября. Об этом заявил заместитель главы ведомства Дмитрий Глушко.

По словам замминистра, учебный год начнется в очном формате, поскольку переход на постоянное дистанционное обучение в школах в ближайшем будущем невозможен.

«Классический урок, на который приходит ученик в школу, приходит к учителю, будет продолжаться с первого сентября», — отметил Глушко в интервью радио «Комсомольская правда».

Глушко сообщил, что министерство просвещения провело совместное исследование с министерством цифрового развития. Выяснилось, что только 15% российских школ имеют техническую возможность вести полный комплекс уроков дистанционно. Кроме того, не у всех школьников дома есть компьютер и доступ в Интернет, пишет KP.RU.

Что касается возможного переноса начала нового учебного года, Глушко напомнил, что в июле и августе необходимо организовать летний отдых школьников.

«Поэтому хотелось бы, чтобы учебный год начинался 1 сентября», — сказал замминистра.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса министерство просвещения ранее рекомендовало регионам перевести школьников на дистанционное обучение. Кроме того, в ведомстве призвали с 15 до 16 мая завершить учебный год в классах с первого по восьмой.

Ранее в Минпросвещения сообщили, что пока не принимали решения о переносе сроков сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). При этом глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что такое решение могут принять после 12 мая.