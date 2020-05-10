Путин назвал национальную идею России. События дня. ФАН-ТВ

Путин назвал национальную идею России Национальная идея России заключается в патриотизме, об этом заявил президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». «Патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым. Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед. А это совсем не значит, что нужно хвататься только за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее, и в этом залог успеха», — подчеркнул президент. Напомним, в декабре 2019 года Путин обращался к теме патриотизма в ходе ежегодной большой пресс-конференции, отметив, что считает его единственной возможной идеологией современного демократического общества.

11 012 новых случаев COVID-19 За сутки в 83 российских регионах выявили 11 012 человек с подтвержденным COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб. В Москве зарегистрирован 5551 новый случай, в Подмосковье — 1133, в Санкт-Петербурге — 414. При этом, у 4674 больных не наблюдается симптомов заболевания. Таким образом, число зафиксированных за весь период заболевших COVID-19 в России достигло 209 688, из них 1915 человек скончались и более 34 тысяч вылечились. Для борьбы с вирусом в большинстве российских регионов действует режим самоизоляции.

Военные возвращаются из Италии Третья колонна с российскими военными, которые помогали Италии в борьбе с коронавирусом, сегодня вернется в Россию. Об этом сообщается на сайте Минобороны России. По данным ведомства, военные уже выдвинулись на аэродром Вероны.10 мая самолетами Ил-76 планируется совершить два рейса и доставить в Россию 14 военнослужащих и четыре единицы спецтехники. Напомним, с 22 марта в Италию прибыли 15 самолетов ВКС России с военными вирусологами и специалистами Минобороны в области эпидемиологии. Также были доставлены восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с COVID-19 и оборудование для диагностики и дезинфекции.