Миро заявила, что «кулинарные извращения» Брухуновой отправят Петросяна на тот свет

Москва, 10 мая. Блогер Лена Миро раскритиковала молодую супругу юмориста Евгения Петросяна за вредные блюда для мужа. По ее мнению, от жирных «кулинарных извращений» Татьяны Брухуновой 74-летний артист может умереть с той же вероятностью, что и от дозы мышьяка.

В своем блоге Миро опубликовала общее фото Брухуновой и Петросяна, на котором у известного юмориста отчетливо виден живот. Вместе с тем она напомнила, что молодая супруга артиста нередко балует его выпечкой, которая не отличается пользой, а Петросяна в его годы и вовсе может свести на тот свет.

«Обратите внимание на живот Евгения Петросяна. Именно так, в моем представлении, выглядит живот больного человека, который в любой момент рискует умереть от остановки сердца. Именно в таких животах, как у Петросяна, мужчины носят свои инфаркты. Именно для таких мужчин, как Петросян, диета — это абсолютный синоним жизни», — высказалась блогер в тексте под названием «Пирожки для дедушки».

Миро убеждена, что «молодая женушка» артиста поступает неправильно, когда жарит для него очередную порцию пирожков или другое богатое холестерином блюдо.

«Посмотрев на эти кулинарные извращения, я подумала: могла бы просто микро-дозы мышьяка в пищу подмешивать. Эффект был бы тот же: верная и довольно быстрая смерть. Танюша очень старается. <...> То у нее тортик «Ходячий холестерин», то палочки из теста, карамели и шоколада «Привет, диабет!», — иронизировала она.

Блогер призналась, что у нее создалось впечатление, будто Брухунова готовит вредную еду Петросяну намеренно. Миро полагает, что новая супруга уже добилась от «старичка» желаемого — «наследничка» и своего имени в завещании — и теперь стремится таким образом избавиться от него.

«Кто, по-вашему, Танечка: дурочка, которая просто не понимает, что для дедушки жареные в масле пирожки — это быстрый путь в могилку, или продуманка, мечтающая поскорее овдоветь?» — поинтересовалась она у читателей.

В своем Instagram Брухунова показывает, чем кормит 74-летнего артиста. В условиях самоизоляции она увлеклась кулинарией и регулярно публикует снимки различных блюд, среди которых действительно много довольно вредных и калорийных: пицца, пирожки, паста и необычные сладости.

При этом сама девушка уже полгода не ест мучное и крупы, сообщает Kp.ru. Брухунова рассказывала, что не любит тяжелую пищу, и в течение нескольких месяцев вместе со специалистами налаживала систему питания.