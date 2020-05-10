Правительство РФ выделило свыше 81 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Москва, 10 мая. Правительство РФ выделило более 81,1 миллиарда рублей на поддержку малого и среднего бизнеса из отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте российского кабмина.

«Из резервного фонда правительства федеральному казначейству будет выделено более 81,1 миллиарда рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что субсидии смогут получить предприятия, сохранившие в апреле и мае не менее 90% от числа сотрудников, работавших в марте текущего года. Таким образом, выплату смогут получить более 970 тысяч организаций.

В рамках поддержки на каждого сотрудника будет выделено 12 130 рублей, то есть минимальный размер оплаты труда. При этом владелец бизнеса сможет направить субсидию как на выдачу зарплат, так и на решение других неотложных задач, пишет KP.RU. Заявление на получение субсидии предприниматели смогут направить через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы или по почте. Также в правительстве напомнили, что помочь пострадавшим от пандемии предприятиям поручил президент РФ Владимир Путин.

Ранее российские сенаторы рассказали, как власти намерены поддерживать граждан и экономику в регионах РФ во время пандемии. Так, глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко напомнила, что для москвичей временно отменили взимание штрафов и пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ.