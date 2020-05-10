Коэффициент распространения коронавируса в РФ достиг минимума с начала вспышки

Москва, 10 мая. Коэффициент распространения коронавируса в РФ снизился на 0,2 за сутки и составил 1,04, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По данным на 10 мая, в Москве показатель находится на 1,04. Это самым минимальный коэффициент распространения коронавируса с начала вспышки в РФ. Накануне коэффициент составлял 1,06.

Коэффициент рассчитывается по формуле, приведенной в рекомендациях Роспотребнадзора для регионов. Показатель 1 и ниже позволяет перейти к первой фазе ослабления ограничений в регионе. Коэффициент показывает, сколько человек в среднем заражает один инфицированный COVID-19.

По данным на 10 мая, за последние сутки в России выявлено 11 012 пациентов с коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 4674 (42,4%) не имели клинических проявлений болезни. Выздоровели 2390 человек за сутки. За сутки от коронавируса скончались 88 человек, число жертв коронавируса в РФ увеличилось до 1915.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала показатель смертности из-за коронавируса в России. Уровень смертности у пациентов с коронавирусом в России составляет 0,9%, сообщила она. Попова отметила, что в России не зафиксировано тяжелых случаев течения коронавируса у детей.