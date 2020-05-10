«Альянс врачей» пытается отсрочить выход России из режима самоизоляции, публикуя фейки об отсутствии средств индивидуальной защиты (СИЗ), чтобы успеть обогатиться на теме коронавируса за счет населения.

Руководитель краснодарского отделения профсоюза «Альянс врачей» Юлия Волкова стала фигурантом административного дела о распространении фейковой информации о развитии эпидемии коронавируса (COVID-19). Об этом в Twitter сообщила глава организации Анастасия Васильева. Сотрудница альянса Волкова опубликовала в социальных сетях видеозапись, в которой рассказала о якобы отсутствии СИЗ в сочинских больницах, необходимых для работы с коронавирусом.

Миллионы с пожертвований и фейки «Альянса врачей»

Рассмотрев материал проверки, сотрудники полиции пришли к выводу, что Волкова опубликовала недостоверную информацию, нарушив п. 9 ст. 13.15 КоАП РФ («Распространение в СМИ фейковой информации, представляющей угрозу безопасности жизни и здоровья граждан»). Недостоверные сведения о ситуации с защитой медиков могут привести к появлению общественной паники и нанести людям ущерб, однако «Альянс врачей» уже неоднократно прибегал к распространению фейков о коронавирусе. Ведь формирование у народа мысли о незащищенности медиков позволяет получать больше пожертвований на закупку СИЗ.

Альянс ранее сообщал, что сбор средств на помощь медикам позволил закупить СИЗ на шесть миллионов рублей. Однако не все деньги, полученные от народа на нужды врачей, могут идти по целевому назначению, ведь уловка в оферте позволяет организации Васильевой распоряжаться донатами по своему усмотрению.

Волкова поддержала общую направленность альянса на распространение недостоверной информации, за что и была привлечена к административной ответственности. Но данное обстоятельство она выставила в качестве давления и преследования властями за участие в «Альянсе врачей».

«Давление, которое на меня оказывает администрация больницы и правоохранительные органы, однозначно можно расценивать как преследование и дискриминацию за принадлежность к профсоюзам», — сообщила Волкова.

Такая позиция стала основанием для поддержки со стороны международной организации Amnesty International, которая и раньше критиковала российские власти, основываясь на публикуемых «Альянсом врачей» фейках.

Стоит отметить, что медики получили СИЗ независимо от активности, которую проявили сотрудники организации Васильевой, что лишний раз доказывает недостоверность информации альянса. Однако Волкова представила это своей заслугой, написав о выделении новой партии средств защиты в Twitter.

Снятие коронавирусных ограничений в России

Примечательно, что подобная активность «Альянса врачей» проявляется на фоне появления рекомендаций Роспотребнадзора и Госсовета регионам по поэтапному выходу из ограничительных мер. Власти сделали все необходимое, чтобы Россия подошла подготовленной к пику заболеваемости коронавирусом. Предпринятые государством меры позволили затормозить развитие инфекции, чтобы сфера здравоохранения смогла наладить производство СИЗ и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), перепрофилировать медучреждения, создать дополнительный «коечный фонд».

На данный момент развернуто 126 тысяч коек для выявленных случаев коронавируса, при этом 36 тысяч из них остаются свободными. Увеличены темпы и количество производимых СИЗ: в начале года создавалось 800 тысяч медицинских масок в сутки, сейчас этот показатель достиг восьми миллионов единиц. Количество производимых аппаратов ИВЛ увеличилось с 60-70 в месяц до 2500 ежемесячно. Грамотная работа и решительные меры правительства позволили добиться столь низкого показателя смертности по сравнению с зарубежными странами.

Период самоизоляции в России оправдал себя — он позволил предотвратить взрывной всплеск распространения инфекции, поэтому власти приняли решение постепенно снимать ограничения с регионов. Главным условием по-прежнему остается подготовленность и обеспечение безопасности граждан, в связи с чем сроки отмены режима самоизоляции будут ранжироваться в регионах в зависимости от обстановки. На данный момент планируется поэтапное снятие ограничений.

На первом этапе предлагается разрешить занятия физкультурой, прогулки с детьми при соблюдении дистанции. На втором этапе — прогулки с членами семьи, работу предприятий торговли с большим количеством посетителей, работу образовательных учреждений. На третьем этапе будут открыты места отдыха, возобновят работу гостиницы и предприятия общественного питания. Однако в случае появления новых локальных всплесков заболеваемости уже после снятия ограничений, они могут быть введены вновь.

Развитие COVID-19 — возможность «Альянса врачей» для обогащения

Увеличенные объемы производства СИЗ и ИВЛ показывает, что Россия не испытывает проблем с их нехваткой. Действия «Альянса врачей» в условиях введения мер поэтапной отмены ограничений, а также подготовленности системы здравоохранения говорят о стремлении организации отсрочить выход страны из режима самоизоляции.

Эффективность мер по борьбе с коронавирусом и обеспечение медиков необходимыми средствами защиты приводят к снижению количества донатов, которые перечисляют обеспокоенные люди организации Васильевой. Поэтому профсоюзу необходимо создавать и поддерживать состояние общественной паники за счет публикации фейков. Попытка «Альянса врачей» отсрочить победу России над COVID-19 связана с желанием профсоюза Васильевой обогатиться на ситуации с коронавирусом.