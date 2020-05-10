ЛНА сообщила о разгроме боевиков ПНС Ливии в районе Абу Салим

Триполи, 10 мая. Ливийская национальная армия (ЛНА) сообщила об уничтожении позиций боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в районе Абу Салим. Серия боестолкновений разной интенсивности наблюдается на южном фронте.

Армия Халифы Хафтара продолжает контртеррористическую операцию «Аль-Карама», призванную изгнать всех джихадистов и иностранных захватчиков из Ливии. Канал Libya Alhadath TV сообщил, что террористы ПНС понесли поражение в районе Абу Салим с большими потерями — ЛНА уничтожила все укрепления боевиков. Также силы Хафтара взяли под контроль воздушное пространство над Триполи, обеспечив безопасность мирных жителей от ударов турецких БПЛА. В оккупированном ПНС аэропорту «Митига», переоборудованном в военную базу ВС Турции, уничтожена турецкая система ПВО Hawk 1.

Пользователи Facebook и Twitter сообщают, что ожесточенные боестолкновения наблюдаются у нефтехранилищ, расположенных в районе Тарик аль-Матар. Также перестрелки и взрывы слышны в Машруа аль-Хадба, недалеко от кладбища Сиди Хусейн.

Для предотвращения вооруженных вылазок джихадистов, ЛНА нанесла прицельный удар по складу с оружием в районе Аль-Хадба. В ответ на это боевики устроили минометный обстрел жилых кварталов.

На восточном направлении в районе Айн Зара армия Хафтара сбила два турецких беспилотника, используемых боевиками ПНС для ударов по гуманитарным грузам.