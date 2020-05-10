Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Сводки из Сирии
  /  Обновлено: 

Сирия новости 10 мая 12.30: провокации боевиков в Хаме, в лагере «Аль-Хол» при попытке поджога арестованы двое беженцев

83
0 Оставить комментарий

Сирия новости 10 мая 12.30: провокации боевиков в Хаме, в лагере «Аль-Хол» при попытке поджога арестованы двое беженцев

Сирия, 10 мая. На севере Хамы выросло число провокаций со стороны вооруженных группировок. В лагере «Аль-Хол» в Хасаке были арестованы двое беженцев по обвинению в попытке поджога. Беспилотник атаковал позиции Корпуса Стражей Исламской революции в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков на юге Идлиба и в Хаме; проводят работы по разминированию в Алеппо.

«Хуррас ад-Дин»: совершила вылазку к позициям сирийской армии и обстреляла укрепления САА из минометов в Хаме.

«Ва-Харид аль-Муминин»: по неподтвержденным данным, убила и ранила ряд сирийских военнослужащих и захватила вооружение в Хаме.

Международная коалиция: провела воздушную разведку на юге Хасаки.

«Демократические силы Сирии» (SDF): в ходе рейда арестовали двух беженцев в Хасаке.

Текущая расстановка сил в Сирии

Провинция Алеппо

Провинция Алеппо

Пользователь в сети Twitter NagiNajjar, сообщил, что неизвестные беспилотники совершили атаку на аэродром Квайрес и нанесли ракетный удар по казармам иранских бойцов Корпуса Стражей Исламской революции. Информации о раненных и пострадавших в настоящее время не поступало, под подозрением ВВС Израиля. 5 мая истребители израильских ВВС атаковали позиции сирийской армии в районе города Меядин в провинции Дейр-эз-Зор. Атаке также подверглись военные склады САА у города Ас-Сафира и научно-исследовательский центр в провинции Алеппо.

Военный источник агентства SANA сообщил, что инженерные подразделения сирийской армии проводят работы по сбору и ликвидации боеприпасов террористов в поселке Аль-Джабуль к юго-востоку от Алеппо.  

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

На юге провинции вооруженные группировки продолжили провоцировать сирийских военнослужащих на ответные боевые действия. Согласно информации агентства Baladi News, «Хайят Тахрир аш-Шам» спровоцировала столкновение у поселений Кансафра и Кафр-Увейд, открыв огонь по укреплениям армии.

В ответ артиллерийские подразделения САА открыли огонь по опорным пунктам группировки в деревни Насаф. Источник в сети Twitter @huseyinbozan передал, что над позициями боевиков были замечены разведывательные беспилотники ВВС Сирии.

Провинция Хама

Провинция Хама

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что после полуночи боевики из состава оперативного штаба «Ва-Харид аль-Муминин» нарушили действующий режим прекращения огня и открыли огонь из РСЗО по позициям сирийской армии на равнине Аль-Габ. Под удар также попали опорные пункты военнослужащих у поселка Танджар, где позднее отмечались ожесточенные столкновения. По неподтвержденным данным, обе стороны конфликта понесли потери убитыми и раненными.

Источник также сообщает, что у населенного пункта Аль-Манар боевики «Хуррас ад-Дин» убили и ранили ряд сирийских военнослужащих и захватили тяжелое и среднее вооружение. В окрестностях продолжаются столкновения с взаимным обстрелом из минометов.

Провинция Хасака

Провинция Хасака

По данным источника в сети Twitter @MarieBitarSy, в подконтрольном «Демократическим силам Сирии» лагере «Аль-Хол» был проведен рейд. Силы безопасности SDF «Асайиш» арестовали за попытку поджога палаток в пятом секторе двух беженцев.

Издание Deir Ezzor сообщило, что на юге провинции выросло число разведывательных вылетов самолетов международной коалиции во главе с США. Самолеты ВВС США были замечены в воздушном пространстве над городом Аш-Шаддади, где расположена крупнейшая база армии США в провинции. Позднее местные источники сообщили о звуках мощных взрывов к югу от города.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Новости партнеров

Новости партнеров