Сирия, 10 мая. На севере Хамы выросло число провокаций со стороны вооруженных группировок. В лагере «Аль-Хол» в Хасаке были арестованы двое беженцев по обвинению в попытке поджога. Беспилотник атаковал позиции Корпуса Стражей Исламской революции в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков на юге Идлиба и в Хаме; проводят работы по разминированию в Алеппо.

«Хуррас ад-Дин»: совершила вылазку к позициям сирийской армии и обстреляла укрепления САА из минометов в Хаме.

«Ва-Харид аль-Муминин»: по неподтвержденным данным, убила и ранила ряд сирийских военнослужащих и захватила вооружение в Хаме.

Международная коалиция: провела воздушную разведку на юге Хасаки.

«Демократические силы Сирии» (SDF): в ходе рейда арестовали двух беженцев в Хасаке.

Провинция Алеппо

Пользователь в сети Twitter NagiNajjar, сообщил, что неизвестные беспилотники совершили атаку на аэродром Квайрес и нанесли ракетный удар по казармам иранских бойцов Корпуса Стражей Исламской революции. Информации о раненных и пострадавших в настоящее время не поступало, под подозрением ВВС Израиля. 5 мая истребители израильских ВВС атаковали позиции сирийской армии в районе города Меядин в провинции Дейр-эз-Зор. Атаке также подверглись военные склады САА у города Ас-Сафира и научно-исследовательский центр в провинции Алеппо.

Военный источник агентства SANA сообщил, что инженерные подразделения сирийской армии проводят работы по сбору и ликвидации боеприпасов террористов в поселке Аль-Джабуль к юго-востоку от Алеппо.

Провинция Идлиб

На юге провинции вооруженные группировки продолжили провоцировать сирийских военнослужащих на ответные боевые действия. Согласно информации агентства Baladi News, «Хайят Тахрир аш-Шам» спровоцировала столкновение у поселений Кансафра и Кафр-Увейд, открыв огонь по укреплениям армии.

В ответ артиллерийские подразделения САА открыли огонь по опорным пунктам группировки в деревни Насаф. Источник в сети Twitter @huseyinbozan передал, что над позициями боевиков были замечены разведывательные беспилотники ВВС Сирии.

Провинция Хама

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что после полуночи боевики из состава оперативного штаба «Ва-Харид аль-Муминин» нарушили действующий режим прекращения огня и открыли огонь из РСЗО по позициям сирийской армии на равнине Аль-Габ. Под удар также попали опорные пункты военнослужащих у поселка Танджар, где позднее отмечались ожесточенные столкновения. По неподтвержденным данным, обе стороны конфликта понесли потери убитыми и раненными.

Источник также сообщает, что у населенного пункта Аль-Манар боевики «Хуррас ад-Дин» убили и ранили ряд сирийских военнослужащих и захватили тяжелое и среднее вооружение. В окрестностях продолжаются столкновения с взаимным обстрелом из минометов.

Провинция Хасака

По данным источника в сети Twitter @MarieBitarSy, в подконтрольном «Демократическим силам Сирии» лагере «Аль-Хол» был проведен рейд. Силы безопасности SDF «Асайиш» арестовали за попытку поджога палаток в пятом секторе двух беженцев.

Издание Deir Ezzor сообщило, что на юге провинции выросло число разведывательных вылетов самолетов международной коалиции во главе с США. Самолеты ВВС США были замечены в воздушном пространстве над городом Аш-Шаддади, где расположена крупнейшая база армии США в провинции. Позднее местные источники сообщили о звуках мощных взрывов к югу от города.