Коронавирус в России 10 мая 2020: рост числа заболевших, статистика по регионам, жертвы

Федеральное агентство новостей представляет актуальную на утро 10 мая 2020 года информацию о распространении COVID-19 в России и мире.

Коронавирус в России

По данным оперштаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в РФ, за сутки 9 мая выявлено 11 012 новых случаев в 83 регионах страны. При этом у 4 674 человек, или 42,4% от новых заболевших, не было никаких клинических проявлений болезни.

Общее количество инфицированных достигло 209 688 человек, из которых 34 306 выздоровели, 1 915 погибли. Кривая заражений в России продолжает неуклонно расти. При этом коэффициент распространения коронавирусной инфекции в РФ к 10 мая составил 1,04, снизившись за сутки на 0,02 п.п., и оказался на минимальном уровне с начала вспышки.

На данный момент в стране проведено более 5,4 млн тестов на наличие инфекции, под наблюдением из-за коронавируса остаются 243 тысячи россиян.

Статистика по регионам РФ

Больше всего инфицированных по-прежнему выявляется в Москве. За сутки там зарегистрировано 5 551 новый случай, общее количество зараженных достигло 109 740 человек. При этом, как отметили в оперштабе, число заболевших в столице потихоньку снижается три дня подряд.

На втором месте по зараженности — Московская область, где за сутки выявлено 1 133 новых случая, а общее их число достигло 20 558. На третьем месте держится Петербург с 7 404 инфицированными (+414 за сутки).

Далее следуют Нижегородская область (4 442 заболевших, + 262 за сутки), Дагестан (2 653 заболевших, + 93 за сутки), Мурманская область (2 371, +31), Краснодарский край (1 929, +99), Свердловская область (1 844, +139), Тульская область (1 795, +89) и Ростовская область (1 763, +89).

Жертвы COVID-19

За минувшие сутки от коронавируса в России умерли 88 человек. Один из них стал жертвой пожара в ГКБ №50 на севере Москвы, вспыхнувшего вечером 9 мая. Предварительной причиной пожара названа неисправность аппарата ИВЛ. Сообщается, что в ЧП пострадали еще пять человек, находившихся в отделении реанимации.

Если же говорить о регионах РФ с самой высокой летальностью от коронавируса (соотношение количества смертей к числу заболевших), то лидирует Адыгея, где этот показатель составляет 3,12%, далее следуют Удмуртия — 2,97%, Псковская область — 2,73%, Кемеровская область — 2,58%, Ингушетия — 2,42%, Омская область — 2,15%, Магаданская область — 1,94%, Ставропольский край — 1,90%, Хакасия — 1,88% и Коми — 1,70%.

Коронавирус в мире

К полудню 10 мая в мире насчитывается 4 120 442 зараженных коронавирусной инфекцией. Из них 1 448 983 человека выздоровели, 280 616 — погибли.

Больше всего заражений и смертей в США — 1 347 318 и 80 040 соответственно. На втором месте Испания, где зарегистрировано 262 783 заболевших и 26 478 погибших. На третьем — Италия, где заболели 218 268 человек, погибли 30 395. Далее следует Великобритания с 215 260 зараженными и 31 587 умершими. Россия в этом списке вышла на пятое место — у нее, напомним, 209 688 заболевших и 1 915 умерших.

Летальность в нашей стране составляет 0,92%, в США — 5,95%, а в Бельгии, где на 52 596 заразившихся приходится 8 581 смерть, летальность равна 16,32%. Удручающая картина наблюдается и во Франции, где из 176 658 инфицированных погибли 26 310 человек. Там летальность равна 14,9%. В Британии этот показатель составляет 14,68%, в Италии — 13,93%.