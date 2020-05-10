Посольство РФ подтвердило похищение трех россиян пиратами в Экваториальной Гвинее

Москва, 10 мая. Пираты похитили двух россиян с грузового судна Djibloho, а также одного гражданина РФ с корабля Rio Mitong в Экваториальной Гвинее. Об этом сообщил представитель посольства России в Камеруне.

Сотрудник дипломатического представительства уточнил, что инцидент с судном Djibloho произошел на стоянке порта Малабо. Сейчас местные правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют имена похищенных.

Что касается судна Rio Mitong, следующего под флагом Коморских островов, то россиянина похитили с борта этого корабля в Гвинейском заливе. Кроме того, во время нападения пиратов два члена экипажа были ранены, сейчас они находятся в больнице. В посольстве уточнили, что пока контакт с похитителями установить не удалось.

Ранее портал Dryad Global сообщил, что пираты напали на два судна в Гвинейском заливе. По предварительной версии, злоумышленники передвигались на скоростной лодке, пишет KP.RU. Предполагается, что пираты проникли на борт с помощью посадочной лестницы.

Отметим, что это уже не первое нападение пиратов в Гвинейском заливе. Так, в апреле в Бенине злоумышленники атаковали контейнеровоз Tommi Ritscher, на борту которого находились три россиянина. Пираты покинули судно и территориальные воды Бенина, взяв в заложники восемь членов команды, включая трех граждан РФ.