Кризис в США из-за пандемии показал бессмысленность раздачи «вертолетных денег»

Москва, 10 мая. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в РФ иноагентом) Любовь Соболь продолжает спекулировать на теме коронавируса. Помощница Алексея Навального объявила о необходимости раздачи «вертолетных денег», при этом не ссылаясь на статистические данные.

Популистские тезисы о пользе «вертолетных денег» продолжают использоваться российскими «оппозиционерами» для политического пиара. Для того, чтобы сделать вывод об «эффективности» раздачи денег населению достаточно проанализировать опыт США, где каждому гражданину выдали по 1,2 тысячи долларов.

По данным «Коммерсанта», за первые две недели с начала эпидемии в США лишились работы около 10 млн человек, а к концу марта число безработных выросло до 27 млн человек – 11% населения страны.

Американское законодательство обязывает каждого гражданина приобретать медицинскую страховку на платной основе, покупка которой сильно бьет по бюджету американцев. Если американец теряет работу, то аннулируется и страховка.

При этом медицина в США дорогая: за вызов скорой необходимо заплатить минимум 50 долларов. В условиях коронавируса самой популярной процедурой является подключение к ИВЛ. Согласно данным из открытых источников, подключение к ИВЛ в Штатах стоит около 70 тысяч долларов. Целесообразность единовременных выплат американцам в размере 1,2 тысячи долларов оказывается под вопросом. Еще более актуальный вопрос – помогут ли эти деньги безработным, лишившимся страховки. Раздачу денег подвергли критике и в США.

«Прежде всего, нет смысла раздавать деньги, пока эпидемия продолжается. Да и сумма не такая, чтобы потратить ее на что-то существенное и тем самым поддержать спрос. Наконец, непонятно, куда пойдут эти средства. Хорошо бы, если в сферу досуга, наиболее пострадавшую от коронавируса», — отметил колумнист The Financial Times Френсис Кополла.

Соболь намеренно не учитывает факт, отличающий российскую систему здравоохранения от американской. В России каждый гражданин имеет полис ОМС, дающий право на получение бесплатной медицинской помощи. Под действие полиса попадает и лечение коронавируса. Расход на каждого пациента с коронавирусом составляет в среднем 200-205 тысяч рублей (около 2,7 тысячи долларов). Это позволяет России оставаться страной с одной из самых низких смертностью от коронавируса.

Очевидно, что ситуации с коронавирусом в РФ и США разные. Обе страны нуждаются в концептуальном решении проблемы с учетом ситуации внутри. Однако Соболь и ее коллеги из ФБК предпочитают игнорировать факты и продолжают спекулировать на выдаче «вертолетных денег» по примеру Запада, зарабатывая политические очки. Примечательно, что раздача денег не помогла ни США, ни странам Европы справиться с пандемией и стабилизировать финансовое положение граждан.