Экс-глава комбината «Кремлевский» рассказал, как проверяют продукты для стола президента

Москва, 10 мая. Продукты для стола российского лидера проходят предварительную проверку в лаборатории, а готовят из них на спецкухне Федеральной службы охраны (ФСО) или в присутствии санитарного врача. Об этом рассказал бывший гендиректор комбината питания «Кремлевский», президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Игорь Бухаров.

Он объяснил, что не знает личных гастрономических предпочтений президента РФ Владимира Путина, поскольку тесно с ним не работал. По его словам, заниматься приготовлением блюд для лидера ему доводилось лишь несколько раз, но тогда они не имели значения.

«Там же вообще есть спецкухня, и кормит его ФСО, в остальных случаях во время приготовления пищи всегда присутствует специальный санитарный врач», — пояснил он.

Бухаров рассказал, что были случаи, когда продукты не проходили проверку. В таких ситуациях приходилось оперативно корректировать меню.

«Приходят продукты, которые имеют сертификаты соответствия, но все равно партия отправляется на проверку в лабораторию ФСО. И иногда получалось, что она забраковывалась, приходилось быстро что-то менять на ходу», — вспомнил он.

Бывший гендиректор комбината «Кремлевский» также добавил, что меню на приемах от имени президента достаточно традиционное, даже консервативное, а алкоголь — исключительно российского производства.

Ранее шеф-повар Кремля Анатолий Галкин рассказал об угощениях на президентских приемах ко Дню Победы, а также раскрыл гастрономические предпочтения первых лиц государства.