Два человека с коронавирусом скончались в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 10 мая. Еще два пациента с подтвержденным коронавирусом скончались в Ростовской области, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве пояснили, что умер 81-летний мужчина, у которого были диагностированы хронические заболевания. Еще один умерший — 56-летний мужчина, который поздно обратился в больницу.

В Ростовской области в общей сложности скончался 21 человек с коронавирусом. 16 человек находятся на аппаратах ИВЛ, их состояние оценивается как тяжелое.

В правительстве региона пообещали ослабить карантинные меры с 12 мая. Это касается возобновления работы компаний, которые оказывают потребительские услуги населению.

Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) считают, что ситуация с коронавирусом стабилизируется в регионе в конце мая. Число выздоровевших превысит количество заболевших.

Перед началом лета в Роспотребнадзоре рассказали, что коронавирусом невозможно заразиться в водоемах. Вирус передается при контакте с человеком воздушно-капельным путем. Кроме того, COVID-19 не любит жаркую погоду.