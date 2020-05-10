Седокова продемонстрировала фигуру после «месяца обжорства» на самоизоляции

Москва, 10 мая. Экс-участница «ВИА Гры» Анна Седокова показала свою фигуру спустя месяц самоизоляции. Звезда с радостью сообщила поклонникам, как после «месяца обжорства» осознала, что счастье не в еде, и поделилась секретами контроля питания.

Певица призналась, что период ограничений стал для нее настоящим «тестом на выживание», но в то же время многому ее научил.

«Самое главное, что после месяца обжорства, я наконец-то поняла, что не в еде счастье, и научилась контролировать свое питание», — написала она в Instagram.

Седокова рассказала, что теперь практикует интервальное голодание: она ест только в период с 14 до 18 часов, то есть в течение 20 часов обходится без пищи. По ее словам, соблюдать такой график питания довольно просто, главное — привыкнуть. Зато потом вес уходит на глазах.

«Кому-то подходит 16/8, у меня выходит 20/4. Я ем только с 14 до 18, и килограммы начали уходить. Оказалось не так сложно. Ты просто живешь с мыслью о вкусном обеде», — призналась певица.

Звезда также поделилась с фанатами, что режим самоизоляции помог ей научиться финансовой грамотности.

Седокова призналась, что поняла, насколько прежде не умела распоряжаться деньгами и контролировать расходы. Она заявила, что теперь учится инвестировать, не «разбрасываясь бездумно баблом». Певица фиксирует все свои траты в специальном приложении на смартфоне, а затем оценивает, насколько оправданными они были.

Артистка резюмировала, что карантин помог ей увидеть свои «больные точки» и обрести полезные привычки.