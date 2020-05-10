В Крыму ответили Зеленскому, планирующему установить колокол в Симферополе

Симферополь, 10 мая. Президент Украины Владимир Зеленский должен отказаться от планов установить мемориальный колокол в Симферополе, а также забыть о намерениях вернуть Крымский полуостров. Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что хочет установить четыре мемориальных колокола: Колокол Памяти в Луганской области, Колокол Победы в Закарпатье, Колокол Мира в Донецке и Колокол Единства в Симферополе, напоминает радио Sputnik.

«Предлагаю Зеленскому оставить шутовские планы по возвращению Крыма и установке на территории другого государства памятников», — ответил на это заявление Чегринец.

Сопредседатель ассамблеи отметил в интервью РИА Новости, что у украинского лидера еще есть шанс стать настоящим президентом. Чегринец посоветовал Зеленскому строить служение народу на честности, адекватности и правдивости.

Как считает представитель Крыма, если Зеленский решит посетить полуостров с официальным визитом, ему следует взять с собой экс-президента Украины Петра Порошенко, который разжег гражданскую войну в своей стране. По словам Чегринца, в Крыму дадут честную оценку деятельности Порошенко и его команды, а Зеленский сможет узнать, что жители полуострова думают о нем и его работе.

«А колокол вполне можно переплавить и использовать для нужд народного хозяйства», — подытожил глава ассамблеи.

Напомним, Крым воссоединился с Россией весной 2014 года. После того, как на Украине произошел государственный переворот, на полуострове провели легитимный референдум, в результате которого воссоединение с РФ поддержали более 90% жителей Крыма и Севастополя.

Ранее депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет назвал кощунством планы Зеленского установить колокол в Симферополе. Парламентарий призвал украинского лидера перестать вмешиваться в дела другого государства.