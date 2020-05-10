Как День Победы отметили в России. ФАН-ТВ

Несмотря на то, что официальное празднование Дня Победы перенесли, 9 Мая по всей России прошли торжества. Они были очень разными: масштабными и совсем небольшими. Но каждое из них стремилось отдать дань уважения тем, кто 75 лет назад принес нашей стране Победу.

Одними из самых заметных акций стали воздушные парады. 600 самолетов и вертолетов покоряли небо Москвы и Санкт-Петербурга, Хабаровска и Владивостока, Твери и Севастополя и десятков других городов.

На Ростовом-на-Дону пронеслись воздушные суда Южного военного округа. Мастерство пилотирования продемонстрировали экипажи 45 боевых машин. Их число символизирует год завершения Великой Отечественной. Жители наблюдали парад из окон своих домов, а также по телевизору.

В небе над Саратовом с утра пролетел клин стратегических бомбардировщиков Ту-95, самолеты спешили на авиационный Парад Победы в Москву. Некоторое время спустя в облаках появились еще два бомбардировщика: Ту-160 и Ил-78. Машины сымитировали дозаправку в воздухе.

А вот в Иваново и Нижнем Новгороде, а также городах Крыма, праздничный парад устроили таксисты и автолюбители. Водители вооружились флагами с символикой времен войны и прокатились по улицам. По-своему отметили День Победы и краснодарские байкеры.

В Волгограде, пережившем одну из самых жестоких битв в истории человечества, не смогли отказаться от проведения «Бессмертного полка». Колонна ретроавтомобилей Газ, Willys, а также полуторки и современные Камазы с портретами солдат проехали по маршруту линии обороны Сталинграда. Местные жители наблюдали за акцией с балконов, некоторые из них, держа в руках портреты своих героев.

А вот в Санкт-Петербурге прошел одиночный бессмертный велополк. Мужчина в солдатской каске на велосипеде провез по Северной столице портрет своего родственника.

На Невском проспекте из громкоговорителей звучала музыка военных лет, а в Петропавловской крепости, 101-летний ветеран Великой Отечественной войны совершил торжественный выстрел из пушки.

Креативно подошли к празднику Победы студенты из Сибирского Федерального университета в Красноярске. Находясь на самоизоляции в общежитии, они зажгли окна так, чтобы получилась надпись 75 лет.

Отметили 75-ю годовщину Победы и в Москве. Причем акции были как масштабными, так и очень камерными. Над Красной площадью прошел зрелищный парад военной авиации, а во дворе одного из домов на проспекте Маршала Жукова музыкальный ансамбль пел военные песни.