Джабаров назвал бессовестным историка, умалившего роль СССР в разгроме нацизма

Историк Марк Солонин 9 мая поддержал кампанию Запада по принижению роли Советского Союза в победе над фашистской Германией. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что подобные авторы исторических подлогов просто не имеют совести.

«Западные союзники, прежде всего Америка и Британия, взяли на себя войну в Атлантике, а эта война пожрала у Германии ресурсов больше, чем война на суше. Западные союзники взяли на себя большую часть войны в воздухе, и, захватив полное господство в воздухе над Германией, они стерли ее с лица Земли», — сказал Марк Солонин 9 мая 2020 года в эфире «Радио Свобода», являющегося официальным СМИ Конгресса США.

Историк также заявил, что «Америка, приняв на себя (абсолютно бесплатно) роль кузницы, арсенала антигитлеровской коалиции, предоставила и англичанам, и Советскому Союзу гигантские, невообразимые по масштабу материальные ресурсы для войны». По словам Солонина, без США и Британии Советский Союз не победил бы нацистскую Германию.

«Да, конечно же, немцев утопили в крови солдаты Красной Армии, но это не все. Немцев закидали бомбами и снарядами. <…> Это результат гигантского, каторжного, героического труда советского тыла. И того, что из Америки приплыло 17 миллионов тонн всякого разного военного добра», — утверждает Солонин.

Комментируя это выступление на «Радио Свобода», отнесенном в Классификаторе ФАН к антироссийским СМИ, журналистка Юлия Витязева напомнила, что вчера же Белый дом распространил в своих соцсетях видеоролик, в котором говорится, что победителями нацизма являются США и Великобритания, а СССР даже не упоминается.

«А потом мы удивляемся, почему американцы на голубом глазу называют себя победителями», — заметила Витязева в своем Telegram-канале.

Сенатор Владимир Джабаров в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что выступление историка Солонина, как и растиражированный 9 мая видеоролик Белого дома, являются частью информационной войны, проводимой Западом против России с целью дискредитировать все ее успехи и заслуги.

«Этот псевдоисторик говорил о войне в Атлантике. Да, она была, но это такой мизер по сравнению со всеми боями, которые вел СССР с Германией и на суше, и на море. Еще было сказано о бомбардировках западными союзниками немецких городов. Но это совсем не то, чем можно гордиться. Потому что США и Британия не заботились о том, чтобы сохранить европейские города и мирное население. Вспомните бомбардировку Дрездена. И вспомните, как советские части бережно и аккуратно спасали города от разрушения. Мы сохранили Вену и Прагу для потомков. И с заявлением о том, что без американских военных грузов не было бы Победы, тоже все понятно. Не грузы воевали, не техника, которые нам поставляют, а люди. Ради Победы погибли 27 миллионов советских граждан. США по итогам Второй мировой войны потеряли 400 тысяч человек. Поэтому, я считаю, люди, отрицающие великий подвиг советского народа, просто не имеют совести», — сказал Джабаров.

Он напомнил о письме, которое написал американский президент Франклин Рузвельт после победы в Битве под Москвой. В нем говорилось, что «решительность и успешность, с которыми народы Советского Союза отбрасывают орды агрессоров, вдохновляют другие нации, борющиеся за сохранение своей независимости».