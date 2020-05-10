Маликов с дочерью прервали самоизоляцию, устроив вечеринку с Собчак

Москва, 10 мая. Певец Дмитрий Маликов и его дочь Стефания 9 мая прервали режим изоляции, устроив праздничный домашний вечер с приглашенными гостями.

На звездной вечеринке в доме музыканта собрались телеведущая Ксения Собчак с супругом режиссером Константином Богомоловым и сыном Платоном, а также дизайнер Яна Расковалова с дочерью Вероникой.

Никто из присутствовавших не скрывал, как проводит субботний вечер. В своих Instagram-аккаунтах знаменитости делились с фолловерами моментами происходящего.

Например, дочь певца опубликовала несколько Stories, в которых показала праздничный стол и фрагмент выступления со знаменитым отцом. Вместе Маликовы по случаю Дня Победы исполняли стихи и песни о войне.

Некоторые детали продемонстрировала и Собчак. Она показала Расковалову с праздничным тортом, который дизайнер приготовила сама, общий просмотр салюта и фильма о войне. Также телеведущая несколько раз снимала своего сына Платона и супруга. Она отметила, что осталась довольна «вылазкой» к друзьям.

«Впервые сделали вылазку к друзьям-карантинщикам», — написала журналистка.

Недавно Маликов рассказывал, что строго соблюдает самоизоляцию с самого начала действия особого режима в Москве. Музыкант объяснял, что вместе со своей женой, дочерью и сыном он переживает самоизоляцию в загородном доме и не покидает его без особой необходимости, передает «Телепрограмма».

Российский певец также отмечал, что в рамках профилактики коронавирусной инфекции все члены его семьи минимизировали контакты, но все же не изолировались от мира.