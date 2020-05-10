Регионам РФ расширили полномочия по использованию денежных средств в борьбе с COVID-19

Москва, 10 мая. Региональные власти получили расширенные полномочия по использованию денежных средств для борьбы с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности премьер-министра РФ Андрей Белоусов.

Согласно распоряжению, регионы РФ получили возможность направлять средства из резервного фонда кабмина на оснащение медучреждений оборудованием для лучевой диагностики COVID-19.

К настоящему моменту регионам РФ выделили 65,8 млрд рублей. Первый транш на 33,4 млрд рублей был проведен в марте, в апреле сумма составила 32,4 млрд рублей. Средства могут быть направлены на создание коечного фонда, закупку оборудования для борьбы с коронавирусом, а также для обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты.

По данным на 10 мая, за последние сутки в России выявлено 11 012 пациентов с коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 4674 (42,4%) не имели клинических проявлений болезни. Выздоровели 2390 человек за сутки. За сутки от коронавируса скончались 88 человек, число жертв коронавируса в РФ увеличилось до 1915.