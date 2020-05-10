Названы лидирующие регионы РФ по числу выявленных случаев коронавируса за сутки

Москва, 10 мая. Наибольшее число новых случаев коронавируса за минувшие сутки зарегистрировано в Москве, Подмосковье и Петербурге, об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по ситуации с распространением инфекции.

По данным на 10 мая, в Москве за сутки выявлен 5551 новый пациент с коронавирусом, в Московской области за минувшие сутки зарегистрированы 1133 случая коронавируса, в Петербурге – 414 новых пациентов с COVID-19.

Также в десятку регионов с наибольшим число зарегистрированных пациентов с коронавирусом за сутки попали Нижегородская область (262), Свердловская область (139), Волгоградская область (119), Краснодарский край (99), Республика Дагестан (93), Тамбовская область (91) и Челябинская область (90).

Лидерами по числу пациентов с COVID-19 в РФ остаются Москва (109 740), Московская область (20 558), Петербург (7 404), Нижегородская область (4 442) и Республика Дагестан (2 653).

За последние сутки в России выявлено 11 012 пациентов с коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 4674 (42,4%) не имели клинических проявлений болезни. Выздоровели 2390 человек за сутки, скончались от коронавируса 88 человек. Число жертв коронавируса в РФ увеличилось до 1915.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России провели более 5,4 млн тестов на коронавирус. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала показатель смертности из-за коронавируса в России. Уровень смертности у пациентов с коронавирусом в России составляет 0,9%, сообщила она. Попова отметила, что в России не зафиксировано тяжелых случаев течения коронавируса у детей.