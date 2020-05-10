Мисмари заявил, что ЛНА продолжит борьбу с терроризмом до его полного уничтожения

Тобрук, 10 мая. Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари обратился к террористам и иностранным захватчикам в Ливии, подчеркнув, что ЛНА продолжит свою борьбу против них, пока страна не будет полностью очищена.

«Террористам и экстремистам, преступным группировкам, иностранным наемникам, турецким захватчикам. У вас больше не осталось времени», — заявил генерал-майор.

Мисмари также добавил, что армия фельдмаршала Халифы Хафтара, возглавившего контртеррористическую миссию «Аль-Карама», не намерена останавливаться в борьбе против радикалов и преступников.

«Развитие операции ЛНА, которую вы видите, не остановится до тех пор, пока вы не будете уничтожены, не разрушится ваша эпоха и не падет экстремистский проект Эрдогана», — сказал официальный представитель ЛНА.

Генерал-майор призвал террористов образумиться и спасти самих себя.