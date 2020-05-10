Москва, 10 мая. В России выявили 11 012 новых случаев коронавируса за сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с распространение инфекции.

Новые случаи были зарегистрированы в 83 регионах РФ. Общее число случаев в нашей стране достигло 209 688. Как отметили в оперштабе, 42,4% человек с коронавирусом, выявленных за последние сутки, не имели клинических проявлений болезни.

Больше всего новых случаев — 5551 — зафиксировали в Москве. На втором месте по новым случаям находится Московская область (1133), а на третьем — Санкт-Петербург (414). Кроме того, в первую десятку вошли Нижегородская (262 случая), Свердловская (139) и Волгоградская (119) области, Краснодарский край (99), Дагестан (93), а также Тамбовская (91) и Челябинская (90) области.

Как сообщили в оперативном штабе, за минувшие сутки скончались 88 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов в России составляет 1915. Также еще 2390 человек с коронавирусом за сутки полностью вылечились, число выздоровевших, зарегистрированных за весь период, составляет 34 306.

Напомним, первые зараженные коронавирусом были выявлены в конце 2019 года в китайском городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19.

Ранее стало известно, что в Ухане зарегистрировали первый случай COVID-19 с начала апреля, передает НСН. Отмечается, что пациент находится в тяжелом состоянии. Кроме того, 9 мая в Китае выявили 20 новых случаев коронавируса, у всех этих инфицированных нет симптомов, пишет KP.RU.